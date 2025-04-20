Водіїв попереджають: затхлий запах кондиціонера може бути сигналом небезпеки

Автомобіль / © Pixabay

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Водіїв попереджають про необхідність перевірити автомобіль, якщо кондиціонер видає неприємний запах, оскільки це може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям під час тривалих поїздок.

Про це пише express.co.uk.

Зі збільшенням тепла в країні багато автомобілістів знову почали користуватися кондиціонером після кількох місяців його бездіяльності. Експерт Ендрю Джервис підкреслює, що затхлий або вологий запах при включенні кондиціонера вказує на необхідність чистки. Під час роботи кондиціонера можуть з’являтися симптоми, подібні до алергії, такі як чхання, кашель і біль у горлі.

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З часом в системі кондиціонування можуть накопичуватися бактерії, що викликають затхлий запах. Тому регулярне обслуговування і заміна фільтрів є важливими для запобігання проблемам зі здоров’ям. Водіям рекомендують перевіряти систему при першому включенні кондиціонера і звертатися до професіоналів у разі появи неприємного запаху.

Нагадаємо, водіїв попередили про ризики неправильного чищення ременя безпеки.