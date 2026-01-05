Водіїв закликають надягати шкарпетки на дзеркала авто / © Freepik

Похолодання 2026 року принесло зі собою сніг, ожеледь і мінусові температури не лише в Україні. Тож західні експерти закликали водіїв загортати автомобільні дзеркала у шкарпетки напередодні ввечері, щоб запобігти утворенню льоду вночі. З огляду на холодну хвилю, січень — ідеальний час, щоб випробувати цей незвичний лайфгак.

Про це із посиланням на Метеорологічну службу Великої Британії (Met Office), що оголосила «бурштинове» попередження про сніг, каже автомобільний експерт Бен Велем в Express.

За його словами, такий звичайний предмет одягу, як шкарпетки, може позбавити потреби купувати спеціальний розморожувач для дзеркал.

Бен Велем порадив загортати автомобільні дзеркала у шкарпетки напередодні ввечері, щоб запобігти утворенню льоду.

«Використання шкарпеток може викликати здивовані погляди сусідів, але це дійсно ефективно. Пара старих шкарпеток може заощадити дорогоцінні хвилини в морозні ранки. Головне — не забудьте зняти їх перед початком поїздки», — пояснив він.

Водночас експерт застеріг від інших методів, зокрема від використання картоплі для розморожування автомобіля.

Цей вірусний міф набрав популярності, однак не має під собою жодного наукового підґрунтя. За словами експерта, такий «трюк» може виглядати розумно, але в результаті залишить на лобовому склі кашоподібний бруд замість льоду.

«Цей тренд з TikTok може здаватися кмітливим, але ви лише отримаєте липку масу на лобовому склі, яку буде важче прибрати, ніж сам іній», — застеріг він.

Тим часом інші експерти радять водіям використовувати білий оцет для боротьби з конденсатом у салоні автомобіля.

«Чудовий спосіб прибрати конденсат і запобігти його повторній появі — приготувати домашній розчин.», — заявили вони.

Як прибрати конденсат в авто: простий рецепт розчину

Змішайте дві склянки води та дві склянки білого оцту. Додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Перелийте суміш у пульверизатор і нанесіть безпосередньо на вікно.

Білий оцет створює захисний бар’єр, а мийний засіб зменшує поверхневий натяг крапель на склі. Ми радимо наносити дуже тонкий шар — він висохне самостійно».

Тим часом головний синоптик Met Office Ніл Армстронг закликав громадян бути уважними до погодних умов.

«Арктичне повітря наразі охопило більшу частину Великої Британії, і дуже холодна погода збережеться протягом вихідних. У деяких районах нічні температури опускатимуться до двозначних мінусових значень, а вдень температура ледве перевищуватиме 0°C», — сказав британський метеоролог.

Він також надав прогнощ щодо погоди. За його інформацією, холодний період січня триватиме і наступного тижня, а зимові небезпеки збережуться, тому ймовірні нові погодні попередження.

«Вкрай важливо стежити за актуальними прогнозами та заздалегідь планувати свої дії», — додав він.

Тим часом в Україні теж кажуть про погіршення погодних умов. Так, 6-8 січня істотно погіршиться погода - синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.