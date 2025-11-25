Водійські асистенти під час негоди: тест показав небезпеку

Чому системи допомоги водієві небезпечні у дощ та негоду

Сучасні автомобілі часто обладнують різними електронними асистентами для підвищення безпеки на дорозі. Проте експерти попереджають: у сильний дощ або під час складних погодних умов покладатися на ці системи не завжди безпечно.

Про це йдеться у матеріалі uamotors із посиланням на дослідження, проведене на закритому полігоні в Каліфорнії.

Тести показали, що системи автоматичного екстреного гальмування та утримання в смузі руху можуть давати збої у негоду. Так, на швидкості 40 км/год гальмівна система не спрацювала у 17% випадків, а на швидкості 56 км/год — у третини тестів.

Системи утримання смуги відхиляли автомобіль у 69% спроб, навіть коли обидві системи працювали одночасно.

Причина криється у роботі камер і датчиків: вода, бруд та погана видимість ускладнюють визначення розмітки та інших транспортних засобів. При цьому більшість систем не повідомляють водія про знижену ефективність у реальному часі.

Експерти радять водіям:

регулярно очищати камери та сенсори;

стежити за чистотою лобового скла та станом щіток склоочисників;

у дощову погоду збільшувати дистанцію до попереднього авто та відмовитися від круїз-контролю.

«Головне правило: навіть найсучасніші електронні помічники не замінять пильність та здоровий глузд за кермом», — кажуть фахівці.

Нагадаємо, зимові умови та ожеледиця суттєво ускладнюють рух і спричиняють ДТП на дорогах, тому водіям слід звертати особливу увагу на попереджувальні знаки.