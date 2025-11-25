- Дата публікації
Водійські асистенти під час негоди: тест показав небезпеку
Дощ та погана видимість можуть знизити ефективність систем допомоги водієві. Експерти радять, як правильно користуватися автопомічниками.
Сучасні автомобілі часто обладнують різними електронними асистентами для підвищення безпеки на дорозі. Проте експерти попереджають: у сильний дощ або під час складних погодних умов покладатися на ці системи не завжди безпечно.
Про це йдеться у матеріалі uamotors із посиланням на дослідження, проведене на закритому полігоні в Каліфорнії.
Тести показали, що системи автоматичного екстреного гальмування та утримання в смузі руху можуть давати збої у негоду. Так, на швидкості 40 км/год гальмівна система не спрацювала у 17% випадків, а на швидкості 56 км/год — у третини тестів.
Системи утримання смуги відхиляли автомобіль у 69% спроб, навіть коли обидві системи працювали одночасно.
Причина криється у роботі камер і датчиків: вода, бруд та погана видимість ускладнюють визначення розмітки та інших транспортних засобів. При цьому більшість систем не повідомляють водія про знижену ефективність у реальному часі.
Експерти радять водіям:
регулярно очищати камери та сенсори;
стежити за чистотою лобового скла та станом щіток склоочисників;
у дощову погоду збільшувати дистанцію до попереднього авто та відмовитися від круїз-контролю.
«Головне правило: навіть найсучасніші електронні помічники не замінять пильність та здоровий глузд за кермом», — кажуть фахівці.
Нагадаємо, зимові умови та ожеледиця суттєво ускладнюють рух і спричиняють ДТП на дорогах, тому водіям слід звертати особливу увагу на попереджувальні знаки.