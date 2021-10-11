Водневий автомобіль Toyota зміг проїхати на одній заправці понад 1300 км і встановив світовий рекорд

Mirai спожив під час поїздки 5,65 кг водню і проїхав повністю без вуглецевих викидів.

Toyota Mirai 2021 року потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу пройдену відстань водневим автомобілем без дозаправки.

Про це повідомили на сайті компанії.

Під час подорожі Каліфорнією модель проїхала 1359 кілометрів на одній заправці. Поруч були присутні представники Книги рекордів, які стежили за дотримання їхніх суворих правил.

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Поїздка тривала два дні. В перший автомобіль проїхав 761 кілометрів, а решту – в другий. За поїздку Mirai спожив загалом 5,65 кг водню і проїхав повз 12 водневих станцій навіть без дозаправки. Машина їздила переважно під час руху в години пік за температури від 18 до 28 градусів Цельсія.

Зазначається, що вона взагалі не викидала CO2. Водночас на тій ж відстані стандартний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння видавав би понад 300 кілограм вуглецю. Єдиним викидом з автомобіля за цей час була вода.

Знакових результатів моделі допомогли досягти водії, які володіють технікою гіпермілірування, що оптимізувало роботу Mirai за певних погодних умов та умов водіння. Вони також використали деякі основні поради щодо економії пального, які може практикувати будь-який водій.

Раніше повідомлялося, що Toyota представила особливу версію свого найпопулярнішого автомобіля.

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