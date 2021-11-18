Volkswagen готує покупцям оновлену версію бюджетного седана

Він побудований на платформі популярної моделі.

Компанія Volkswagen незабаром представить рестайлингову версію седана - Sagitar .

Про це повідомляє Inf.News.

Зазначимо, цей автомобіль буде представлений на ринку Китаю. Volkswagen Sagitar, побудований на подовженій платформі моделі VW Jetta, є бестселером у КНР.

У компанії впевнені, що після оновлення його продаж стане ще вищими. Судячи з знімків, від попередника модель можна відрізнити за модернізованими радіаторними гратами, іншою формою фар і задніх ліхтарів, а також переробленим бамперам. Будується транспортний засіб на модульній архітектурі MQB, яка передбачає поперечне розміщення двигуна. Відомо, що габарити седана в ході оновлення зростуть – довжина досягне 4 753 мм, а колісна база – 2 731 мм.

inf.news

У салоні виробник застосував перероблену передню панель з дисплеєм мультимедійного комплексу. Просто перед водієм встановлена віртуальна панель приладів, що відрізняється сучасною графікою. Інші деталі інтер'єру Sagitar знайомі за іншими моделями Volkswagen. Але опублікована фотографія розкриває ще одну особливість: німецька новинка буде представлена, швидше за все, в сегменті бізнес-класу. На це вказують як шкіряні сидіння, так і декоративна вставка, що імітує дерево і пролягає вздовж передньої панелі.

Заявлено, що Volkswagen оснастить Sagitar 12-дюймовим сенсорним монітором, системою розпізнавання жестів, кліматичною установкою з окремими виходами для другого ряду сидінь та комплексом допомоги водію під час руху трасою.

Моторна гама не змінилася. Седан надає руху 1,2-літровий двигун потужністю 115 к.с., який працює в парі з механічною коробкою передач. Також доступна версія зі 150-сильним агрегатом об'ємом 1,4 літри. Він пов'язаний із "роботом".

Щодо вартості, то придбати Volkswagen Sagitar можна буде від 17 500 доларів. Його повинні показати під час відкриття автосалону в Гуанчжоу 19 листопада.