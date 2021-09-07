Volkswagen хоче здавати в оренду вживані електрокари: причина у батареях

Компанія планує повторно використовувати акумулятори з автомобілів.

Volkswagen планує запропонувати оренду своїх вживаних електромобілів, щоб зберегти контроль над акумуляторними батареями.

Про це повідомляє сайт Automotive News.

У компанії заявили, що повторна оренда дозволить їй переробляти акумулятори для нового використання, наприклад, у будинках та швидких зарядних пристроях.

Також читайте Volkswagen показав прототип автономного електричного фургону: він зможе бачити на 400 метрів вперед

У Volkswagen зазначають, що з часом вартість автомобіля зменшуватиметься, але ціна батареї залишатиметься відносно стабільною. Таким чином, вони спробують максимально використати ці акумулятори.

"Термін служби акумулятора, на нашу думку, становить близько 1 000 циклів зарядки та близько 350 000 км. Отже, акумулятор, ймовірно, прожив би довше, ніж автомобіль, і ми хочемо взяти його під контроль. Ми не хочемо віддавати акумулятор. Вже є ознаки того, що залишки електромобілів можуть бути дорожчими, ніж автомобілів з ДВЗ, тому навіть якщо машина абсолютно нікчемна, все одно є акумулятор", – сказала генеральний директор Volkswagen Group Герберт Дісс.

Компанія планує здавати електромобілі в оренду на вісім років, після чого їх будуть повертати назад, акумулятори вилучатимуть, а решту авто перероблять на сировину.

Раніше повідомлялося, що у Volkswagen дали прогноз, скільки ще триватиме дефіцит чіпів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання