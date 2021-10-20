Volkswagen ID.4 встановив світовий рекорд Гіннеса: що вдалося досягти електрокару

Автомобіль був у дорозі 100 днів і проїхав понад 56 тисяч кілометрів.

Volkswagen ID.4 встановив світовий рекорд Гіннеса за найдовшу подорож електрокара в одній країні.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Його водіями були Райнер Зітлоу та Дерек Коллінз, які керували автомобілем протягом останніх 100 днів. За цей час вони проїхали 56 327 кілометрів та відвідали 628 дилерських центрів Volkswagen у 48 штатах США.

carscoops.com

Таким чином вони більш ніж удвічі перевершили попередній рекорд. Приз водіям вручили після повернення до штаб-квартири автовиробника у місті Херндон, штат Вірджинія, де вони закінчили свою подорож.

"Побиття рекорду – це не тільки свідчення надійності ID.4, але й фактичної готовності національної інфраструктури зарядки", - сказав Зітлоу.

Він вже не вперше встановив рекорд їзди на відстань. Раніше він проїхав з Аляски до Аргентини всього за 12 днів, а також від найпівденнішої точки Африки до найпівнічнішої точки Європи всього за дев'ять днів на автомобілі VW Touareg.

Раніше повідомлялося, що водневий автомобіль Toyota зміг проїхати на одній заправці понад 1300 км і встановив світовий рекорд.

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