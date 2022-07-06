Volkswagen ліквідує виробництво одного з двох заводів у Росії

Як бачимо, економічні санкції ЄС змушують компанії, які спочатку не зважилися на повне закриті російського бізнесу, робити це за кілька місяців.

Так, вже 5 липня процедуру згортання виробництва у Нижньому Новгороді запустив Volkswagen. Вже до 5 жовтня російський підрозділ концерну піде з майданчиків ГАЗу та повністю ліквідує підприємство.

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на два джерела, зокрема – у російському офісі німецької марки.

Офіційна причина – скорочення постачання автокомпонентів на територію РФ, а також "блокування логістичних постачань". Зазначимо, що це пов'язано з повномасштабним вторгнення РФ до України та санкціями, які через початок війни були накладені на країну-агресорку.

Нагадаємо, на потужностях "Групи ГАЗ" для концерну Volkswagen за контрактом збирали Volkswagen Taos, а також Skoda Kodiaq, Karoq та Octavia. Проєктна потужність підприємства – 132 тисячі машин на рік. Торік у Нижньому збудували 400-тисячний автомобіль для VW Group Rus, а також 750-тисячну "Шкоду". На сьогоднішній день на виробництві задіяно близько 210 осіб. Як кажуть у компанії, на початку червня більшість співробітників прийняли пропозицію піти добровільно. Про закриття основних потужностей заводу зі збирання автомобілів і двигунів у Калузі поки не йдеться.

За даними комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу, за перші п'ять місяців поточного року продаж бренду Volkswagen в Росії становив 13 787 штук (-66%), продаж Skoda - 13 990 штук (-67%).

Читайте також:

Volkswagen найближчим часом не збирається поновлювати виробництво автомобілів у РФ

Рівень 50-х років: виробництво легкових автомобілів у Росії обвалилося на 97%

Світовий виробник шин Nokian Tires йде з російського ринку