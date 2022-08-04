Volkswagen може відмовитися від виробництва наступного покоління легендарної моделі

Зокрема, керівництво компанії вважає, що наступне покоління Volkswagen Golf може бути занадто дорогим, тому доля найпопулярнішого німецького авто ще не вирішена.

Про це повідомляє Die Welt.

Новий Volkswagen Golf 9 має з'явитися у 2027 чи 2028 році. На той час у ЄС набудуть чинності жорсткіші екологічні норми "Євро-7", які змусять суттєво доопрацювати двигуни внутрішнього займання. Як наслідок, вартість цієї моделі може зрости від 3 до 5 тисячі євро. А от електрокари, навпаки, подешевшають і не виключено, що зрівняються із бензиновими аналогами у вартості.

У таких умовах розробка Volkswagen Golf 9 може виявитися нерентабельною, особливо якщо врахувати, що життєвий цикл моделі буде коротшим, оскільки з 2035 року в Євросоюзі заборонять продаж авто з ДВЗ.

VW Group не вважає двигуни внутрішнього займання серйозною альтернативою електромобільності в середньостроковій перспективі. Новий глава бренду Volkswagen Томас Шефер очікує значного зростання цін на автомобілі в результаті запланованої директиви ЄС щодо викидів Euro 7.

"З маленьким автомобілем ці додаткові витрати навряд чи можна покрити. Тому мобільність початкового рівня з двигунами внутрішнього згоряння буде значно дорожчою", - сказав він.

За словами Шефера, від 2025 року Volkswagen Group хоче вивести на ринок чотири електричні моделі невеликих автомобілів. Запас ходу цих транспортних засобів становитиме щонайменше 350-400 кілометрів.

Додамо, що Volkswagen Golf – знакова та найпопулярніша модель німецької марки. Від 1974 року випущено близько 40 мільйонів авто восьми поколінь, тобто Golf став навіть масовішим, ніж Volkswagen Beetle. Він також вважається фундатором автомобільного С-класу, який іноді називають "гольф-класом". Volkswagen Golf восьмої генерації дебютував 2019-го. Незабаром йому хочкуть провести плановий рестайлинг. Його проведуть у 2023 чи 2024 році, що дозволить продовжити життєвий цикл моделі до 2028 року.

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