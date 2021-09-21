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Volkswagen може випустити величезний електричний позашляховик: що відомо про новинку

Volkswagen може випустити величезний електричний позашляховик: що відомо про новинку

Associated Press

Ймовірно, він буде називатися Scout.

Volkswagen може випустити величезний електричний позашляховик, який називатиметься Scout.

Про це повідомляє Motor1.

Чутки про такий автомобіль з’явилися наприкінці 2018 року, і потім про нього згадали ще на початку 2020 року. Були припущення, що модель буде називатися "T-Rug" або "Ruggdzz", але зараз вважається, що модель може носити відомий псевдонім – Scout.

Тепер Volkswagen володіє правами на назву "Scout" через дочірню компанію Traton, що об'єднує бренди Man, Scania та Navistar, тому в майбутньому може її використати.

Ця торгова марка стосується легкових автомобілів, легкових та середніх вантажних автомобілів та позашляховиків загальною масою близько 1088 кілограмів.

Є припущення, що "Scout" може стати окремим брендом, а не VW. Модель може навіть продаватися в автономних дилерських центрах, а не разом з Volkswagen.

Проте очікувати на потенційний позашляховик доведеться ще багато років. У 2023 році німецький бренд випустить седан Aero B, у 2025-му – ID.1/ID.2, а у 2026-му – седан Trinity.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen хоче здавати в оренду вживані електрокари.

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