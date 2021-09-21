Volkswagen може випустити величезний електричний позашляховик: що відомо про новинку

Volkswagen може випустити величезний електричний позашляховик: що відомо про новинку

Ймовірно, він буде називатися Scout.

Volkswagen може випустити величезний електричний позашляховик, який називатиметься Scout.

Про це повідомляє Motor1.

Чутки про такий автомобіль з’явилися наприкінці 2018 року, і потім про нього згадали ще на початку 2020 року. Були припущення, що модель буде називатися "T-Rug" або "Ruggdzz", але зараз вважається, що модель може носити відомий псевдонім – Scout.

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Тепер Volkswagen володіє правами на назву "Scout" через дочірню компанію Traton, що об'єднує бренди Man, Scania та Navistar, тому в майбутньому може її використати.

Ця торгова марка стосується легкових автомобілів, легкових та середніх вантажних автомобілів та позашляховиків загальною масою близько 1088 кілограмів.

Є припущення, що "Scout" може стати окремим брендом, а не VW. Модель може навіть продаватися в автономних дилерських центрах, а не разом з Volkswagen.

Проте очікувати на потенційний позашляховик доведеться ще багато років. У 2023 році німецький бренд випустить седан Aero B, у 2025-му – ID.1/ID.2, а у 2026-му – седан Trinity.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen хоче здавати в оренду вживані електрокари.

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