Volkswagen найближчим часом не збирається поновлювати виробництво автомобілів у РФ

Німецький концерн Volkswagen розіслав російським дилерам листа, в якому повідомив, що в найближчому майбутньому складання автомобілів не відновиться.

Цікаво, що раніше з'явилася інформація, що конвеєри заводів Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді можуть знову запустити вже цього літа, але, мабуть, цього не станеться.

На потужностях заводу Групи ГАЗ у Нижньому Новгороді вироблялися моделі Volkswagen Taos, а також Skoda Kodiaq, Karoq та Octavia. Ці автомобілі не збирають з березня, а днями з'явилася інформація, що Volkswagen взагалі скорочує близько 200 співробітників підприємства - їм пообіцяли виплатити до шести окладів, якщо вони самі напишуть заяву на звільнення.

Справа в тому, що 25 травня ГАЗ потрапив до списку санкцій Мінфіну США, а європейські юрособи, які співпрацюють з фірмами, щодо яких діють американські санкції, потрапляють під вторинні санкції. Це фактично ставить хрест на поновленні збирання автомобілів на нижегородському підприємстві, передає Auto24

Що ж до заводу Volkswagen у Калузькій області, де організовано складання Tiguan, Polo, а також Skoda Rapid, то він теж знаходиться у простої з початку весни. Раніше повідомлялося, що для випуску машин не вистачає комплектуючих, які застрягли в Європі, і передбачалося, що якщо автовиробник зможе поновити постачання до травня, то влітку виробництво може бути відновлено.

Volkswagen не тільки не виробляє авто в Росії, а й не постачає автомобілі з-за кордону. Через це продажі машин німецької марки в травні впали на 91 відсоток, до 825 реалізованих у Росії штук. Дилери фактично розпродують залишки тих автомобілів, які встигли ввезти та зробити до весни.

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