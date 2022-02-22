Volkswagen незабаром презентує дешевий седан: що відомо про новинку

Цю модель світ побачить у міжнародний жіночий день.

Компанія Volkswagen готується до прем'єри нового бюджетного седана - Virtus .

Так, німецький автовиробник презентує цю модель у міжнародний жіночий день - 8 березня. Готуючись до цієї події компанія опублікувала тизер майбутнього серійного автомобіля.

Зовні рестайлинговий Virtus можна дізнатися за новою оптикою зі світлодіодними "бумерангами" та рельєфним передком. Бампер збільшився і отримав збільшені повітрозабірники, які, однак, можуть вказувати на спортивну модифікацію GTS. Боковини та задня частина на знімки не потрапили, але ймовірно, що змін там не так багато.

Основою Virtus стане масштабована архітектура MQB-A0-IN. Найближчим часом цю платформу будуть використовувати у всіх бюджетних моделях концерну Volkswagen.

У салоні недорогого седана можуть з'явитися цифрова панель приладів і "мультимедійка" з екраном розмірністю 10 дюймів – але, як і у випадку зі Skoda Slavia, такий комплект ймовірний для топової версії. Базовій версії можуть дістатись аналогова "приладка" та семидюймовий дисплей медіасистеми.

Очікується, що в рух новий седан наводитиме 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 115 к.с. пов'язаний із шестиступінчастою механічною або автоматичною коробками передач. Ще один двигун — 1,5-літровий наддувний із чотирма циліндрами. Його віддача - 150 к.с. У пару такому мотору передбачена роботизована коробка з двома зчепленнями.

За деякими даними, в Індії за автомобіль проситимуть від 13 365 до 21 380 доларів. Саме для цього ринку Volkswagen Virtus розроблявся від початку, але, очевидно, плани змінилися.