Volkswagen Passat четвертий рік поспіль найпопулярніший автомобіль привезений з-за кордону: які саме варіанти обирають водії

Volkswagen Passat четвертий рік поспіль найпопулярніший автомобіль привезений з-за кордону: які саме варіанти обирають водії

Ця модель дуже популярна серед наших водіїв через непогану надійність та просторий салон.

Вже чотири роки поспіль лідером з продажів серед автомобілів з-за кордону стає Volkswagen Passat. Та це не дивно, адже за досить невеликий цінник людина отримує досить непогане та велике авто для всієї сім’ї.

За останній рік на авторинку України з’явилось більш ніж 30 тисяч автомобілів цієї моделі. Про це на своєму сайті повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Впродовж 2021 року в нашу країну привезли 30,7 тисячі автомобілів, що на 60% більше, ніж у 2020. Саме у липні імпорт автомобілів значно піднявся (3 500 авто), а ось під кінець року трохи спав (2 600 авто). Таке швидке зростання можна пояснити піком легалізації “євроблях”. Volkswagen Passat на європейських номерах було дуже багато, тому це значно позначилося на статистиці.

Більша частина привезених автомобілів була з Німеччини а лише 22% від загальної кількості авто припадає на “підбиті” автомобілі зі США. Знову ж таки, тут зіграла велику роль легалізація “євроблях”.

Найбільше свіжопригнані Volkswagen Passat полюбляють жителі Львівської області. 2021 року саме тут придбали 9.2% автомобілів від загальної кількості, а це на хвилиночку 2 800 авто. Наступними у рейтингу йдуть кияни з результатом у 8.8%, що також чимало.

Тепер давайте дізнаємось, які саме Passat купляють українці. За минулий рік, українці привозили чотири вікові групи Volkswagen Passat: 2001 (Passat B5), 2008 (Passat B6), 2012 (Passat B7) та 2016 (Passat B8) роки. Треба зазначити, що порівняно з 2020 роком, автомобілів старше 2007 року стало більше, знову ж таки згадуємо про “євробляхи”. Щодо двигунів, то покупці віддавали перевагу дизельним автомобілям, їх привезли 60% (18 200 авто). Про бензинові також не забули, їх було 35% (10 000 авто).

Варіантів об’єму двигунів у VAG не так вже і багато, тому тут теж без сюрпризів: серед бензинових авто лідером став звичайний 1.8, з таким агрегатом привезли 3 200 автомобілів. Серед дизельних переможцем став найнадійніший двигун на – 2 літри, їх привезли 10 200 авто.

Якщо ви частенько стоїте у заторах, то вже помітили самі, що Volkswagen Passat найбільше саме у кузові універсал. Їх привезли 17 тисяч авто. Більше автомобіля за ту саму ціну, здається логічною покупкою. Та чи стане “народний автомобіль” ще більш популярним - дізнаємось вже 2023 року.

Нагадаємо, що на ринку нових авто встановлено рекорд: топ-30 машин, які купували українці 2021 року.