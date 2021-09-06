Volkswagen показав прототип автономного електричного фургону: він зможе бачити на 400 метрів вперед

Автомобіль має вийти у 2025 році і спочатку буде призначений для міст.

Volkswagen показав прототип автономного електричного фургону ID.Buzz, який вони розробляють разом з компанією Argo AI.

Про це повідомляє сайт Car and Driver.

Автомобіль отримає ретро-футуристичний дизайн, який має багато спільного з оригінальним Volkswagen Microbus, і це вперше можна подивитися на його вигляд. На даху ID.Buzz має циліндричні давачі та систему лідарів, які допомагатимуть йому самостійно їздити.

Argo AI розробило систему, яка використовує модулі лідара, камери, радіолокаційних давачів та бортовий комп'ютер, що дозволяє машині дивитися на 400 метрів вперед та бачити перешкоди.

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Компанія хоче зробити так, щоб електрокар мав плавний і схожий на людський стиль водіння. Над програмним забезпеченням, яке використовує машинне навчання для постійного вдосконалення, працюють фахівці з 33 країн.

Розробники розповідають, що розробити систему автопілоту неймовірно складно, зокрема, через те, що комп’ютер повинен спрогнозувати поведінку пішоходів, велосипедистів та інших транспортних засобів на дорозі. Кожен раз, коли прототип тестують на дорогах, виявляються нові речі, які технологія має навчитися розпізнавати.

Програмне забезпечення може дозволити автомобілю орієнтуватися навіть без GPS у разі необхідності, і система не вимагатиме жодних змін або оновлення.

Volkswagen планує створити для автономного фургону випробувальний парк у Мюнхені протягом найближчих кількох місяців. Випустити авто вони хочуть у 2025 році. Спочатку воно буде сконцентровано для руху у містах і доставці.

Виробник також зазначив, що він працює над адаптацією досвіду клієнтів для майбутніх поїздок. Це дозволить людям заздалегідь налаштувати клімат-контроль та інші параметри, щоб інтер’єр відповідав їхнім потребам.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen назавжди відмовиться від механічної коробки передач.

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