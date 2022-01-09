Volkswagen припинив виробництво культового седана для ринку Європи

Наразі рішення зачепить автомобілі у кузові седан.

Компанія Volkswagen вирішила припинити продажі популярного седана Passat. Відомо, що рішення зачепить лише європейський ринок, де попит на автомобіль найменший.

Також відомо, що з продажу зникне лише седан, а ось універсал без проблем можна замовити у будь-якого дилера. Про це повідомляє видавництво Autocar.

За останніми даними компанії, європейські покупці віддають перевагу саме Passat у кузові універсал, тож витрачати кошти на виробництво седана немає сенсу. Для тих, кому не потрібен величезний багажник – Volkswagen пропонує звернути увагу на фастбек Arteon.

Саме Arteon і став “останнім цвяхом у кришку домовини” традиційного Passat, адже він у кузові В8 випускався від 2014 року і кардинально не змінювався за ці часи, а ось Arteon навпаки, має той самий функціонал, але набагато цікавіший за дизайном та технічними характеристиками.

Зрозуміло те, що Volkswagen планує повністю зняти лінійку Passat з продажу. Дивлячись на факти – це логічно. На ринку вже представлений ідеальний аналог у вигляді Arteon, також незабаром на дорогах має з’явитися повністю нова, електрична модель - Volkswagen Aero-B. Саме вона і повинна показати наступний напрямок розвитку компанії.

Нагадаємо, що Volkswagen випускає модель Passat від 1973 року. За цей час автомобіль “обріс” мільйонами фанатів з усього світу.

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