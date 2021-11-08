Volkswagen уперше показав новий бюджетний автомобіль на базі легендарної моделі

Його поява на ринку очікується в 2023 році.

Компанія Volkswagen має намір випустити новий бюджетний автомобіль - Polo Track .

Про це повідомляє Auto.cz.

Зазначимо, що детальних фото, що дозволяють розглянути нову модель з усіх боків, наразі немає. Виробник обмежився публікацією першого тизера, за яким судити про зовнішність автомобіля складно. На фото видно лише затемнену передню частину.

Volkswagen.com

Новинка створена для ринків Латинської та Південної Америки як заміна недорогих моделей Gol і Voyage, причому де факто Polo Track стане родоначальником квартету компактних бюджетних легковиків. Наразі найдоступнішими моделями Volkswagen у Латинській та Південній Америці є хетчбек Gol та його похідні – седан Voyage та пікап Saveiro. Усі "бюджетники" випускаються понад десять років і базуються на старій платформі PQ24, розробленій у 1990-ті роки.

Volkswagen Polo Track буде побудований на модульній платформі MQB, яка є основою кількох інших моделей VW Group. Наприклад, співплатформниками майбутньої новинки є Audi TT і Q3, Volkswagen Golf, Passat, T-Roc, Teramont і Tiguan, Skoda Karoq та Octavia, Seat Ibiza, Leon та ін. Подробиць про Volkswagen Polo Track поки ще немає, але відомо, що нове сімейство автомобілів з’явиться у продажу в Латинській Америці у 2023 році.

Поява Volkswagen Polo Track – це частина масштабного плану марки, орієнтованого на розвиток продуктової лінійки бразильського підрозділу. У нього мають намір інвестувати близько мільярда євро.

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