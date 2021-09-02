Volkswagen виплатить власникам своїх авто 42 мільйони доларів: яка причина

Усе через компанію, яка вже збанкрутіла.

Німецький автомобільний концерн Volkswagen виплатить американськими власниками своїх машин 42 мільйони доларів.

Про це повідомляє Newsnationnow.

Так, причиною такої масштабної витрати є подушки безпеки фірми Takata. Зазначається, що небезпечними піропатронами для подушок безпеки можуть бути оснащені 1,35 мільйона авто у США.

Як відомо, дефект у подушках в окремих випадках призводить до їхнього розриву і розкидання небезпечних металевих фрагментів. Це стало причиною найбільшого відкликання автомобілів у історії автопрому. Наразі відомо про 19 летальних випадків у США, викликаних несправністю цих системи безпеки.

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Наразі відклична кампанія подушок Takata охоплює автомобілі 19 найбільших автовиробників по всьому світу.

У листопаді 2015 року після багатомісячного розгляду Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) виписало фірмі Takata найбільший у своїй історії штраф на 70 мільйонів доларів. За деякими оцінками, збитки компанії через дефектні подушки безпеки досягли 11 мільярдів за власної капіталізації у 340 мільйонів доларів. Через це компанія збанкрутувала.

Раніше розповідалося про те, що Volkswagen зобов'язали сплатити своїм клієнтам за авто по три тисячі євро.

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