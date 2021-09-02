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Volkswagen виплатить власникам своїх авто 42 мільйони доларів: яка причина

Volkswagen виплатить власникам своїх авто 42 мільйони доларів: яка причина

Associated Press

Усе через компанію, яка вже збанкрутіла.

Німецький автомобільний концерн Volkswagen виплатить американськими власниками своїх машин 42 мільйони доларів.

Про це повідомляє Newsnationnow.

Так, причиною такої масштабної витрати є подушки безпеки фірми Takata. Зазначається, що небезпечними піропатронами для подушок безпеки можуть бути оснащені 1,35 мільйона авто у США.

Як відомо, дефект у подушках в окремих випадках призводить до їхнього розриву і розкидання небезпечних металевих фрагментів. Це стало причиною найбільшого відкликання автомобілів у історії автопрому. Наразі відомо про 19 летальних випадків у США, викликаних несправністю цих системи безпеки.

Наразі відклична кампанія подушок Takata охоплює автомобілі 19 найбільших автовиробників по всьому світу.

У листопаді 2015 року після багатомісячного розгляду Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) виписало фірмі Takata найбільший у своїй історії штраф на 70 мільйонів доларів. За деякими оцінками, збитки компанії через дефектні подушки безпеки  досягли 11 мільярдів за власної капіталізації у 340 мільйонів доларів. Через це компанія збанкрутувала.

Раніше розповідалося про те, що Volkswagen зобов'язали сплатити своїм клієнтам за авто по три тисячі євро.

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