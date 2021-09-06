Volkswagen випустить бюджетний електрокар: у ньому можна буде скласти сидіння і грати у відеоігри

Volkswagen випустить бюджетний електрокар: у ньому можна буде скласти сидіння і грати у відеоігри

Новинка буде коштувати від 20 тисяч євро.

Volkswagen показав концепт ID. Life, який у майбутньому стане бюджетним електрокаром компанії.

Про це повідомляє сайт Auto Express.

У лінійці електричних автомобілів його розмістять під ID.3, і, найімовірніше, він буде називатися ID.1 або ID.2. Новинка вийде у 2025 році і буде коштувати від 20 до 25 000 тисяч євро.

Компанія називає ID. Life кросовером. Він отримав типові для марки передню та задню частини та п'ять дверей. Дах і капот зроблені з інноваційних матеріалів та кріпляться до авто за допомогою блискавок. Таким чином дах можна легко зняти і зробити відкритий верх.

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Концепт також широко використовує стійкі матеріали. Прозора обробка лакофарбового покриття виготовлена ​​з деревної тріски. Текстиль, що використовується для даху та капота, виготовляється повністю з перероблених пластикових пляшок. Шини створені з біомасла, натурального каучуку та лушпиння рису.

Машина має 4 091 мм у довжину, що приблизно на чотири сантиметри довше, ніж у VW Polo, а колісна база складає 2650 мм, що приблизно на 10 см довше, ніж у звичайного суперміні.

Концепт має електродвигун потужністю 213 кінських сил та 290 Нм, який дозволяє розігнатися до "сотні" за 6,9 секунди. VW стверджує, що ємність акумулятора становить 54 кВт-год, і він забезпечує до 400 км запасу ходу. Ймовірно, що більш дешеві версії моделі будуть мати менші показники. Проте всі вони будуть оснащені швидкою зарядкою, і зможуть отримати 160 пробігу за 10 хвилин.

Передні сидіння ID. Life можна скласти і висунути проєкційний екран. Таким чином можна буде лежачи дивитися фільми та грати у відеоігри, коли авто припарковане. Серед інших особливостей: камери замість бічних дзеркал, дев’ятидюймовий дисплей та дверні кишені, які мають вбудовану функцію бездротової зарядки для смартфонів.

Стандартний об'єм багажника становить 225 літрів. Додаткові 108 літрів місця є під підлогою, а під капотом – ще 68-літрів. В передньому багажнику також є відсік для розміщення зарядного кабелю.

Auto Express

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