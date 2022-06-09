Volkswagen запропонував своїм спіробітникам у Росії добровільно звільнитися

Німецький автомобільний концерн Volkswagen запропонував штату свого підрозділу в Нижньому Новгороді добровільно розірвати трудові угоди протягом червня з виплатою 5-6 окладів.

Йдеться про 200 співробітників контрактного складання Volkswagen/Skoda на базі групи ГАЗ. На заводі автомобілі не випускають від 3 березня через санкції США проти ГАЗ. Водночас виробництво навряд чи поновиться.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на російську профспілку працівників компанії.

Згідно з пропозицією "Фольксваген Груп Рус", працівники, які розірвуть контракт до 17 червня, можуть отримати шість окладів, до 29 червня – лише п'ять. Також їм запропонують медичне страхування до кінця 2022 року та особисте IT-обладнання.

Виробничий графік лінії Skoda на ГАЗ передбачає простоювання до середини вересня, але санкції навряд чи дозволять відновити роботу. Джерела газети розповіли, що компанія донесла своїм дилерам інформацію, що 2022 року збирання в Росії, зокрема і на власному майданчику у Калузі, не буде. Поки що німецька компанія Volkswagen не хоче залишати російський ринок. Як і багато інших іноземних компаній, виробник припинив постачання автомобілів російським дилерам на початку березня.

Зазначимо, що середня зарплата на заводі становила 700-800 доларів, а значить співробітники, що звільнилися, можуть розраховувати на виплату в розмірі 4-5 тисяч доларів.

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