Volkswagen звинуватили у використанні незаконного програмного забезпечення

Компанію вже не вперше звинувачують у подібних діях.

Радник Суду Європейського Союзу заявив, що програмне забезпечення Volkswagen Group, яке називається "температурне вікно", є незаконним.

Про це повідомили на сайті Automotive News.

На автовиробника відкрита справа, подана споживачами з Австрії, через програмне забезпечення, що керує клапаном, який рециркулює відпрацьовані гази з випускного отвору двигуна.

Програмне забезпечення перекриває вентиль за температур, що виходять за межі діапазону 15-33 градусів Цельсія і на висотах вище 1000 метрів, збільшуючи викиди оксидів азоту. Споживачі стверджують, що це заборонений пристрій, за який їм слід виплатити компенсацію.

Компанія Volkswagen заявила, що "температурне вікно", що використовується в транспортних засобах групи VW, допустиме, оскільки його метою було запобігання раптовим ризикам пошкодження двигуна.

Генеральний адвокат СЄС Атанасіос Рантос зазначив, що суд у грудні минулого року ухвалив рішення про те, що програмне забезпечення для фальсифікації викидів було незаконним, навіть якщо воно сприяло запобіганню старінню чи засміченню двигуна.

Рантос сказав, що відповідно до реальних умов водіння в Австрії та сусідній Німеччині "температурне вікно" не потрібно використовувати, оскільки середня температура була значно нижчою за 15 градусів.

Адвокат також зазначив, що програмне забезпечення було "пристроєм ураження", і його роль у захисті компонентів не може бути виправданням.

Якщо цей висновок підтвердить Суд ЄС, це стане останнім ударом для Volkswagen у низці справ, які сталися після 2015 року, коли Volkswagen використовував незаконне програмне забезпечення для обходження випробувань викидів у США.

Судді зазвичай дотримуються думок радника, але не зобов'язані це робити.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen зобов'язали сплатити своїм клієнтам за авто по три тисячі євро.

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