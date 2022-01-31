Volvo презентувала систему, яка підвищує безпеку електровантажівок на дорозі

Нова система допоможе водіям триматися на дорозі навіть за складних погодних умов.

Інженери Volvo презентували нову унікальну технологію безпеки для електричних вантажівок. Вона дозволяє покращити прискорення та гальмування на слизькій дорозі.

Система, яка отримала назву Active Grip Control, вже пройшла тестування та готова до встановлення на нові вантажівки компанії. Про це повідомляється на офіційному сайті Volvo Trucks.

Для того, щоб перевірити, наскільки ефективна нова технологія, шведи взяли Volvo FH Electric із завантаженим причепом та перевірили на слизькій дорозі. В результаті, при максимальному прискоренні керування покращилося на 45%.

Щоб система працювала і була максимально ефективна, на кузові вантажівки встановлюють спеціальні давачі. Саме вони надають інформацію блоку керування і машина починає реагувати на дорожнє покриття. Електродвигун та інші агрегати реагують на занос та допомагають водієві залишатися на дорозі.

Система Active Grip Control буде доступна на великовантажних автомобілях Volvo FH, Volvo FM та Volvo FMX Electric. Також спеціально доопрацьована та адаптована версія цієї функції буде доступна для вантажівок з дизельною або газовою трансмісією.

Нагадаємо, що нещодавно шведський виробник автомобілів Volvo здійснив перший вихід на біржу.