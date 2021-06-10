Volvo проведе масштабну відкличну кампанію через серйозну несправність: які моделі "постраждають"

Наразі невідомо, чи призвела ця проблема до якихось травм чи аварій.

Компанія Volvo проведе відкличну кампанію своїх автомобілів.

Про це повідомляє CNET.

Зазначається, що до сервісних центрів вирушать 85 500 машин . Причиною цього є проблеми із запобіжником паливного насоса.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху країни (NHTSA) заявила, що у машинах марки ця деталь може перегоріти і зламатися. Це, у свою чергу, може призвести до зупинки авто.

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Наразі у шведського автовиробника немає інформації щодо того, чи призвела ця проблема до якихось аварій чи травм. Проте шведська компанія все одно відкличе автомобілі 2019 та 2020 модельних років. Серед них седани S60 і S90, універсали V60 та V90 (а також їх варіанти Cross Country) та позашляховики XC60 та XC90.

Цікаво, що відкличуть не тільки бензинові моделі, але й гібридні, хоч вони і зможуть безпечно зупинитися або продовжити рух, доки вистачить акумулятора. Вирішення проблеми із запобіжником паливного насоса є досить простим і дилери марки безкоштовно замінять цю деталь.

Додамо, що це вже не перше відкликання автомобілів Volvo. Раніше шведи оголосили про дві відповідні кампанії - на початку липня та листопада 2020 року.

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