Volvo відкличе низку нещодавно випущених моделей: названо причину

Проблема буде вирішена безкоштовно.

Шведська компанія Volvo ухвалила рішення відкликати низку нещодавно випущених автомобілів.

За інформацією Carscoops, під відкликання потраплять 19 149 екземплярів машин. Причиною такого вчинку шведів називають проблеми в ременях безпеки.

В иробник заявляє, що ремені безпеки, вироблені компанією-постачальником AutoLiv, не відповідають необхідній специфікації. Проблема полягає в компоненті, званому автоматичним втягуючим пристроєм (ALR), який фіксує ремінь безпеки для зручної установки автокрісла.

В результаті виявленого дефекту функція блокування, використовувана для надійної фіксації дитячого сидіння, може бути відключена раніше. Це збільшує ризик травми дитини, що сидить в такому кріслі.

Що стосується моделей, то під відкликання потраплять: Volvo XC40 і XC40 2021 року, Volvo V60 2021-2022 років, Volvo XC60 2021-2022 років, Volvo S60 2021-2022 років, Volvo V60CC 2021 року, Volvo V90 2021 року, Volvo V90 CC 2021 року і моделі Volvo XC90 2021 року.

Компанія виправить проблему, провівши функціональну перевірку проблемних автомобілів. За необхідності ремені безпеки будуть замінені безкоштовно для власників.

Додамо, що влітку Volvo вже провела відкличну кампанію декількох моделей.

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