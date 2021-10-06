Згідно з документами, через дефект загинула щонайменше одна людина.

Volvo відкличе понад 460 тисяч автомобілів через несправність подушки безпеки, яка може призвести до травмування пасажирів.

Про це повідомляє ABC News.

Йдеться про старі седани, зокрема S60 2001-2009 років і S80 2001-2006 років. Згідно з документами Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, пристрій для накачування подушки безпеки водія у цих автівках "може вибухнути".

"Наші розслідування виявили проблему, через яку за певних обставин надувні подушки безпеки водія можуть піддаватися надмірному тиску (...), що може привести до розриву надувного пристрою", - вказав представник Volvo.

За його словами, надмірний тиск може виникнути, якщо інфлятор часто піддавався впливу підвищених рівнів вологості і високих температур впродовж свого терміну служби.

"Це може призвести до потрапляння гострих металевих фрагментів у водія або інших пасажирів. Згідно з документами, через дефект загинула щонайменше одна людина", - йдеться у матеріалі.

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Для вирішення проблеми Volvo зв'яжеться з власниками автомобілів, що підлягають відкликанню. Подушку безпеки водія обіцяють замінити безкоштовно.

Як повідомлялося, Toyota Tundra 2018-2021 років можуть спалахувати через несправне електричне з'єднання в галогенних фарах. Через дефект виробник відкликає 158 489 пікапів, і всі вони перебувають під загрозою, оскільки проблема полягає не лише в партії поганих деталей, але й в дизайні.

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