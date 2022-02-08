Volvo випустила на український ринок оновлену версію популярного кросовера

Автомобіль хоч і оновили, але зміни не надто суттєві.

Компанія Volvo презентувала на українському ринку оновлену версію компактного кросовера ХС40, який розширив лінійку Volvo ще 2017 року.

Та слід зазначити, що в компанії вирішили не робити з цього щось помпезне, а просто запустили автомобіль у серію. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Вся річ у тому, що авто не отримало якихось глобальних змін, тому було вирішено не підіймати багато галасу навколо нього. Щоб зрозуміти, що перед вами рестайлінгова модель, треба відразу дивитись на передній бампер та фари, саме вони і отримали зміни. Заднім ліхтарям трохи змінили графіку, а патрубки вихлопної системи заховали за обшивку. Також моделі додали оновлені колісні диски.

Якщо говорити про салон, то тут змін практично немає. Найголовніше, що додали інженери – це сучасну мультимедійну систему від Google. Тепер клієнтам доступні ще деякі нові матеріали оздоблення салону.

Лінійка двигунів також не змінилася. Volvo XC40, як і раніше, пропонується з бензиновими, гібридними та повністю електричними силовими установками. Базовим є 1,5-літровий турбований двигун потужністю 129 кінських сил, який працює у парі з АКПП на 8 передач та системою переднього приводу.

Та найпопулярнішим серед сучасних покупців є звичайний гібрид. Основний агрегат цього авто – бензиновий двигун – на 2 літри, який доповнили електричним стартер-генератором на 48 вольт. У різних модифікаціях він може видавати від 163 до 250 кінських сил потужності.

Нагадаємо, що доступному в доступному в Україні електрокару Volvo збільшили запас ходу.