Водії впадають у ступор: що означає новий дорожній знак "білий ромб на синьому тлі" (фото)

Переважно цей дорожній знак можна побачити у Франції Фото: Interia

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Правила дорожнього руху оновлюються. А щодо дорожніх знаків., то до їхнього переліку увійшов ще один. Він зустрічається доволі рідко в країнах Євросоюзу. Також про запровадження цього знаку йшлося і в Україні.

Видання Interia пише про це із посиланням на фахівців.

«Водії нерідко не встигають оновлювати знання про нововведення і, стикаючись із новими знаками, впадають у ступор. Як наприклад, із квадратним символом із білим ромбом на синьому тлі», — йдеться у матеріалі видання.

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Знак для водіїв білий ромб на синьому тлі

Водіям до уваги: що означає білий ромб на синьому тлі

Такий знак позначає спеціальні смуги для карпулінгу — спільних поїздок. Місцева влада таким чином стимулює громадян до спільного використання транспортних засобів замість індивідуальних поїздок, щоб розвантажити дороги та зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Щоб законно пересуватися смугою з білим ромбом, у машині має перебувати щонайменше двоє людей — водій і хоча б один пасажир. Також цими смугами можуть користуватися таксі, автобуси та електромобілі. Останнім, однак, потрібна спеціальна наклейка, що підтверджує нульовий рівень викидів.

Зокрема, уряд Франції за допомогою карпулінгу намагається вирішити давно назрілу проблему. Наразі, за підрахунками фахівців, лише 3% французів практикують спільні поїздки. У майбутньому це планується змінити. До 2027 року кількість планується потроїти кількість поїздок у режимі карпулінгу.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що є декілька конкретний причин, через що поліція має право зупинити водія.

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