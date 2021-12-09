Вплине й на Україну: в Європі зафіксували різке зростання цін на вживані автомобілі

Вплине й на Україну: в Європі зафіксували різке зростання цін на вживані автомобілі

Найбільше подорожчали електрокари.

На європейському ринку вживаних автомобілів за підсумками листопада 2021 року зафіксували різке підняття цін.

Про це повідомляє Carscoops із посиланням на результати дослідження AutoScout24.

Зазначається, що машини з пробігом на європейському ринку подорожчали в середньому на 18% порівняно з листопадом 2020 року. Експерти повідомляють, що обсяг вторинного ринку на тлі збільшення вартості скорочується, а звинувачують у ситуації головним чином пандемію.

Очільник департаменту продажів AutoScout24 в Німеччині Штефан Шнек заявив, що з точки зору динаміки цін на ринку вживаних автомобілів 2021 буде абсолютно винятковим. Аналітики прогнозують, що за підсумками 2020 року ціни на вторинному ринку практично не змінилися порівняно з 2019 роком, а цього року зафіксували вже зростання на 10%.

Якщо ділити автомобілі з пробігом за типом силової установки, то виявиться, що найбільше зросли в ціні електрокари та машини з бензиновими двигунами: на 9%, у середньому до 33 тисяч 243 та 20 тисяч 405 євро відповідно. Серед сегментів ціни найшвидше зростають у середньому класі: приріст вже досяг 14% (22 тисячі 891 євро), а серед вікових груп найбільше подорожчали машини віком від 10 до 20 років – на 12%.

Подорожчання авто в ЄС вплине і на український ринок. За словами експертів, в Україні вживані автівки згодом додадуть у ціні на понад 10%.

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