Всесвітньовідома марка відкликає тисячі автомобілів: яка причина

Несправність може призвести до неправильного спрацювання подушок безпеки та ременів безпеки.

Kia America оголосила про відкликання понад 80 000 автомобілів у США через виявлену проблему з проводкою під переднім пасажирським сидінням.

Про це повідомило посиланням видання Euronews.

Несправність проводки може призвести до неправильного спрацювання подушок безпеки та ременів безпеки, або навіть до їх ненавмисного спрацювання.

Відгук стосується моделей Niro EV, Plug-in Hybrid (PHEV) та Hybrid 2023-2025 років випуску. Компанія заявила, що дилерські центри проведуть огляд і замінять дефектні деталі безкоштовно, а також встановлять захисні кришки на проводку. Повідомлення власникам автомобілів будуть надіслані в березні 2025 року.

"Дилерські центри в США проведуть огляд автомобілів, що відкликаються, і при необхідності безкоштовно замінять і перенаправлять вузол проводки підлоги", - йдеться в повідомленні.

Це вже друге відкликання Kia за останні місяці, після того, як у листопаді 2024 року компанія відкликала понад 200 000 електромобілів через проблему з блоці керування зарядкою, що могло призвести до втрати потужності приводу та аварії.

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