Встановлення ГБО на авто: названо нюанси та який штраф передбачений через неправильне оформлення

Як відомо, власник авто зобов'язаний погодити установку ГБО у сервісному центрі, а потім "вписати" її в техпаспорт.

На час війни термін оформлення ГБО продовжили. Автовласники зобов'язані зареєструвати газобалонне обладнання (ГБО) у сервісному центрі МВС протягом десяти днів після його встановлення на автомобіль.

За інформацією "Дорожнього адвоката", зареєструвати ГБО водій повинен протягом десяти днів від моменту його встановлення. Якщо цього не станеться, то буде виписаний штраф на суму в 1 700 грн.

Зазначимо, що встановлення ГБО є переобладнанням автомобіля, оскільки призводить до зміни потужності двигуна для роботи на автогазі. У такому разі експлуатація транспорту з порушенням вимог стандартів та правил, згідно із законом про дорожній рух, забороняється. Власник авто зобов'язаний перед встановленням ГБО звернутися до сервісного центру МВС, який за результатами огляду машини видає відповідний акт – узгодження чи відмову у переобладнанні. Установка без погодження з СЦ МВС може обійтися власнику 340 грн штрафу або позбавлення прав на строк до півроку.

Водночас юристи зазначають, що встановлювати ГБО можуть лише сертифіковані підприємства.

Управління неперереєстрованим у встановленому порядку транспортним засобом передбачає накладення штрафу у розмірі 850 грн. Повторне порушення передбачає 1 700 грн штрафу чи громадські роботи строком від 30 до 40 годин із вилученням транспортного засобу або без такого.

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