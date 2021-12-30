Ввозити автомобільні "битки" з США стає українцям все менш вигідніше: експерти розповіли нюанси

Їхня вартість іноді перевищує нові екземпляри.

До України стає все менш вигідніше завозити вживані автомобілі з американських аукціонів.

Про це повідомляє UBR.

Через складнощі з логістикою та підвищений попит на нові авто, що вже підняло ціни на машини з пробігом в Україні, сильно виросли і прайси на американських автомобільних аукціонах – до того, що загальні витрати, що включають транспортування машини через океан та оплату послуг посередника, ставлять під питання доцільність покупки.

Як розповіли у самих компаніях, що займаються пригоном авто з аукціонів у США, клієнту така машина обійдеться мінімум у $10-12 тисяч. Водночас ціни на окремі моделі можуть бути до 30% вищими, ніж для аналогічних нових машин із салону.

Так, за інформацією великої американської автосервісної компанії Cox Automotive, лише оптові ціни на вживані авто на аукціоні Manheim порівняно з листопадом зросли на 3,1% за перші 15 днів грудня. У річному вираженні, грудень до грудня, зростання становило 48,9%. Проте не дешевшають і биті машини на популярних аукціонах Copart і Insurance auto auctions (IAA). Причина та сама, що й у разі подорожчання уживаних авто у всьому світі: зниження обсягу випуску автовиробниками, дефіцит комплектувальних, зокрема й мікрочіпів, призвели до сильних затримок з постачанням машин від виробника до салону.

Через підвищення ціни на аукціонах для посередників, які виходять на торги і привозять машину для клієнтів до України, цей бізнес також став менш вигідним – його маржинальність впала наполовину порівняно з 2016 роком, зробив оцінку один із експертів. Часто покупка невигідна і для кінцевого покупця – навіть незважаючи на низьку вартість на аукціоні, загальні витрати придбання, що включають транспортування, розмитнення та ремонт "битка", роблять багато машин нелеквідними після їхнього прибуття в країну, наголосив інший фахівець

Загалом середній бюджет придбання "битка" через американський аукціон для кінцевого покупця (з урахуванням доставки, оплати послуг посереднику, ремонту та розмитнення) становить $10-12 тисяч – такі машини замовляють 50% клієнтів-посередників. За цю суму, перераховують експерти, можна придбати авто 2014-2016 років випуску не найкращих комплектацій.

Ще 25% клієнтів компаній-посередників купують машини за $25-35 тисяч, 10-15% ринку посідає машини від $40 тисяч. Невелика частка клієнтів орієнтується на дуже дорогі авто вартість $80-100 тисяч.

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