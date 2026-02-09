Ви торкаєтеся цього щодня: найнебезпечніші зони в авто, які кишать бактеріями

Авто

Салон автомобіля приховує чимало місць, які ми роками ігноруємо під час прибирання. Кермо, підголівники, вентиляційні отвори — місця, які вимагають регулярної дезінфекції. Експерти попереджають: у машині може бути значно більше бактерій, ніж на середньостатистичному сидінні унітазу.

Про це пише Mirror.

Дослідження Carlease.co.uk показало, що водії у Великій Британії миють авто рідше ніж п’ять разів на рік, а майже чверть зізнається — їм байдуже, наскільки чистим виглядає салон. Водночас саме там створюється ідеальне середовище для мікробів, алергенів і неприємних запахів.

Автокрісла та підголівники

Сидіння щодня контактують із потом, вологою, залишками їжі та пилом. Лише на водійському кріслі може бути від 300 до 650 бактерій. Понад 60% водіїв їдять у машині, а крихти легко потрапляють у шви. Підголівники ж активно вбирають піт і шкірний жир, особливо в спеку, перетворюючись на справжній «інкубатор» для мікробів.

Порада: ретельно пропилососьте сидіння, не забуваючи про важкодоступні місця. Потім протріть їх розчином теплої води з кількома краплями засобу для миття посуду або оцту. Складні плями можна обробити газованою водою, залишити на годину і витерти серветкою з мікрофібри.

Автомобільні килимки

Бруд, пісок, бактерії з підошви взуття — усе це осідає на килимках. Там можуть накопичуватися небезпечні мікроорганізми, зокрема кишкова паличка. Навіть якщо ви не торкаєтеся килимків руками, телефони, ключі чи окуляри, що впали на підлогу, легко стають переносниками бруду.

Порада: витрусіть килимки на вулиці, пропилососьте з обох боків. Для глибшого очищення посипте їх харчовою содою і пройдіться жорсткою щіткою — це допоможе освіжити волокна та позбутися запахів.

Вентиляційні отвори

Цю зону часто ігнорують, хоча саме тут накопичуються пил, пилок і волога. З часом це погіршує якість повітря в салоні та може викликати алергію або проблеми з диханням. Неприємний запах із кондиціонера — перша ознака проблеми.

Порада: очистіть вентиляційні отвори м’якою щіткою або пензлем. Для глибшого чищення використовуйте балончик зі стисненим повітрям, а після цього протріть поверхні вологою ганчіркою.

Підсклянники

Розлита кава, солодкі напої та дрібні монети створюють липке середовище, яке притягує бруд і бактерії. У таких умовах легко розмножується Bacillus cereus — бактерія, що може спричинити харчове отруєння.

Порада: вимийте підсклянники теплою водою з мийним засобом, використовуючи губку або стару зубну щітку. Для профілактики раз на тиждень протирайте їх дезінфікуючими серветками.

Багажник

У багажнику часто перевозять продукти, взуття, спортивний інвентар або сміття, через що там швидко накопичуються бактерії, пліснява та неприємні запахи.

Порада: звільніть багажник від зайвих речей, пропилососьте його та протріть поверхні вологою ганчіркою з м’яким мийним засобом. Для свіжості можна використати соду або спеціальні абсорбери запахів.

Рульове колесо та дверні ручки

Щоразу, коли водій береться за кермо або торкається дверної ручки, на цих поверхнях залишаються жир, піт і мікрочастинки з рук. Ситуацію ускладнює й те, що кермо та ручки зазвичай виготовляють зі шкіри, пластику або гуми — матеріалів, які легко накопичують і «утримують» бруд. Дослідження свідчать: серед найпоширеніших бактерій у салоні авто — стафілокок і пропіонібактерії. Вони можуть спричиняти шкірні інфекції, запальні процеси та навіть харчові отруєння.

Порада: протирайте кермо та дверні ручки серветкою, змоченою у медичному спирті, розведеному з водою для м’якшого впливу. Це допоможе ефективно знищити бактерії та зменшити ризики для здоров’я.

У підсумку, регулярне прибирання салону — це не лише питання естетики, а й здоров’я. Кілька простих дій допоможуть зробити поїздки комфортнішими та безпечнішими, особливо в теплу пору року.

Як відомо, авіть у холодну пору року важливо мити автомобіль — бруд, сіль і реагенти, що осідають на кузові та днищі, прискорюють корозію та погіршують стан металу. Проте фахівці попереджають: коли температура повітря нижча за 0 °C, миття може бути шкідливим. Вода, що потрапляє в щілини, ущільнювачі чи замки, миттєво замерзає.. А це може призвести до проблем з відкриванням дверей і прискорити руйнування деталей кузова.

Так, слід утримуватися від миття в мороз або обирати час, коли температура піднімається вище нуля. Якщо ж мийка вкрай потрібна, варто використовувати помірно теплу воду, мити авто вдень, а після — проїхатися кілька кілометрів, щоб висушити механізми та не залишати воду в ущільненнях. Це допоможе уникнути обмерзання та зберегти авто в кращому стані в холодний сезон.