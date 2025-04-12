Вибухають деталями в обличчя водіїв: у Європі розгорівся скандал з подушками безпеки Takata

Подушка безпеки / Фото: ukrcy.news

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Автовиробники Toyota і Mercedes, своєю чергою, будуть змушені вилучити сотні тисяч автомобілів у Франції для заміни подушок безпеки, які стали небезпечними через несправні компоненти. Про це повідомило Міністерство транспорту Франції.

Як це вже зробили Citroën і Volkswagen, Toyota і Mercedes повинні будуть найближчим часом ідентифікувати й відкликати 20 моделей, випущених в період з 2001 по 2018 рік, і порадити їх власникам не сідати за кермо до завершення ремонту (процедура, відома як «стоп-драйв»), — йдеться в заяві міністерства.

Ризик вибуху з розлітанням частин в обличчя водіїв

Скандал з подушками безпеки за участю японського виробника Takata сколихнув автомобільний сектор з 2014 року: через газ, який не відповідає умовам експлуатації, що може спричинити вибух, розкидаючи деталі в обличчя водіїв, пише The Epoch Times.

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У 2017 році Takata подала заяву про банкрутство після скандалу, який заплямував її репутацію та призвів до великих штрафів.

У Франції було зафіксовано 29 аварій, в результаті яких 11 людей загинули за кордоном і одна — у Франції, згідно з даними Міністерства транспорту.

У четвер канцелярія також попросила передати всі розслідування наслідків відмов подушок безпеки компанії Takata до спеціалізованого міжрегіонального суду (Jirs) в Парижі, особливо ті, що стосуються ненавмисного вбивства, згідно з документом, з яким ознайомилося агентство AFP.

Ця новина була очікуваною для деяких адвокатів жертв, які закликали до централізації всіх проваджень в одній прокуратурі задля ефективності.

Кампанії з відкликання все ще тривають

Volkswagen, Nissan, BMW і Toyota, серед інших, відкликали мільйони автомобілів, оснащених цими небезпечними подушками безпеки, по всьому світу, причому кампанії з відкликання тривають і сьогодні.

Компанія Citroën, зі свого боку, на початку 2025 року розпочала масове вилучення близько 236 900 моделей C3 і DS3 на півночі Франції після початкової кампанії на півдні Європи навесні 2024 року. Але ці кампанії є громіздкими та іноді хаотичними, з неохочими виробниками та важкодоступними автомобілістами.

За даними Міністерства транспорту, у Франції на материковій частині країни подушки безпеки ще не замінені у 2,3 мільйонах автомобілів. 214 700 автомобілів Mercedes і 154 900 Toyota ще не відремонтовані в континентальній Франції, включаючи популярні Toyota Yaris (вироблені між 2001 і 2017 роками) і Corolla (2001-2010), а також Mercedes A-Class II, вироблені між 2004 і 2016 роками, і C-Class II і III (2004-2016).

У четвер Mercedes-Benz повідомив, що відповідні клієнти, з якими вже тричі зв’язувалися «поштою», отримають нового рекомендованого листа «в найближчі кілька днів».

Німецький бренд підкреслив, що «53% з 217 877 приватних автомобілів у Франції вже замінили подушки безпеки».

Toyota, зі свого боку, надала AFP цифру в 70 000 автомобілів, які постраждали у Франції, «попри постійні кампанії з відкликання з 2015 року». «Рівень повернення автомобілів клієнтів поступово знижувався протягом останніх років, навіть на тлі старіння транспортних засобів (що збільшує ризик)», — підкреслили в компанії.

Постраждалим власникам слід перевірити ідентифікаційний номер транспортного засобу в реєстраційному документі на автомобіль та перевірити його на веб-сайтах виробників. Запис до дилера для заміни подушок безпеки є безкоштовним.

Хоча уряд тривалий час зберігав мовчання щодо проблеми подушок безпеки, на початку 2025 року він активізував свої дії. Тепер він зобов’язує виробників активізувати пошук автомобілів, які все ще оснащені небезпечними подушками безпеки, під загрозою фінансових санкцій у розмірі до одного мільйона євро за кожен день затримки, згідно з указом, розісланим дилерам 7 квітня.