В’їзд до Румунії на авто з України: що тепер обов’язково мати водіям

Автомобіль / © Pixabay

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Відтепер українські водії, які перетинають кордон з Румунією на власних автомобілях, мають обов’язково пред’являти сертифікат техогляду, що підтверджує справність та безпеку транспортного засобу.

Про це пишуть Новини.Live.

Відсутність цього документа може стати причиною повернення назад на кордоні.

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Румунські прикордонники тепер суворо перевіряють не лише стандартні документи, а й технічний стан авто. Сертифікат техогляду підтверджує, що транспортний засіб не має пошкоджень і відповідає нормам безпеки та екології.

Навіть за наявності паспорта, водійського посвідчення і страховки без цього документа авто можуть не пропустити.

Для безперешкодного перетину кордону з України до Румунії потрібно мати:

біометричний паспорт або паспорт з візою;

міжнародне водійське посвідчення ;

техпаспорт на авто;

страховий поліс «Зелена карта»;

довіреність, якщо автомобіль належить іншій особі;

довідку про технічний стан авто (сертифікат техогляду).

Окрім документів, прикордонники ретельно перевіряють вміст багажу. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, продукти без заводської упаковки, готівку понад 10 000 євро без декларації, а також великі обсяги алкоголю і сигарет.

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Нагадаємо, коли українці вибирають заправку, вони рідко звертають увагу на те, біля якої колонки зупиняються. А дарма: найближчі до в’їзду колонки — найбільш зношені та ризиковані для паливної системи авто.