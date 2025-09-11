Використання поворотників на круговому перехресті: патрульний пояснив, коли їх вмикати

Рух по «кільцю» буде значно безпечнішим, якщо правильно використовувати поворотники

Чимало українських водіїв досі плутаються у правилах проїзду перехресть з круговим рухом. Загальна непевність — чи потрібно вмикати сигнал під час в’їзду і який саме — часто спричиняє хаос, аварійні ситуації та конфлікти на дорозі. Проте, як виявилося, правила дуже прості.

Портал «Твоя МАШИНА» опублікував роз’яснення від патрульного інспектора.

Чітка інструкція для безпечного руху

Інспектор пояснив, що вмикати поворотник під час в’їзду на кругове перехрестя не потрібно. Неправильний сигнал може ввести в оману інших водіїв: наприклад, правий сигнал сприйматиметься як намір з’їхати з дороги, а лівий — як перелаштування, тоді як ви лише заїжджаєте на коло.

«Під час в’їзду на кільце сигнал не потрібен. Лівий поворот може збити з пантелику. Водії подумають, що ви плануєте їхати вбік, а не заїжджати на коло. Правий натомість може сприйматися як перебудовування. Єдине, коли обов’язково треба сигналити — це під час з’їзду або перелаштовування між смугами», — роз’яснив інспектор.

Схема дій на круговому перехресті максимально проста. Заїжджайте без сигналу, а коли плануєте з’їзд, використовуйте лише правий сигнал.

Вибір смуги: головна причина ДТП

Більшість аварійних ситуацій на кругових перехрестях виникає навіть не через незрозумілість сигналів, а через хаотичне перелаштування між смугами. Експерт із безпеки дорожнього руху Олександр К. зі Львова підкреслює, що водії часто не звертають уваги на дзеркала заднього виду і непередбачувано змінюють траєкторію руху, що є головною причиною зіткнень.

«Більшість проблем на кільцях виникає не через відсутність сигналів, а через хаос у виборі смуги. Люди не дивляться в дзеркала і ріжуть траєкторію. Це і є причина більшості зіткнень», — додав він.

Важливо пам’ятати про смуги руху. Якщо ви плануєте з’їхати з кола на першому чи другому повороті, слід зайняти праву смугу. Якщо ж ваш з’їзд далі, рухайтеся у лівій смузі, а вже безпосередньо перед потрібним з’їздом, після проїзду попередніх, поступово перелаштовуйтесь у праву смугу.

Патрульні також нагадують, що зайва нервозність за кермом тільки шкодить. Використання поворотника без потреби заплутує інших учасників руху. Натомість чітке дотримання логіки руху робить перехрестя безпечним і зрозумілим для всіх.

За статистикою поліції, до третини порушень ПДР на таких перехрестях пов’язані саме з неправильним використанням сигналів або помилково зайнятою смугою. Таким чином, кожен водій має одне просте завдання: правильно обрати смугу і вчасно увімкнути правий поворотник. Якщо ці правила стануть звичкою, кругове перехрестя перестане бути джерелом паніки, а перетвориться на звичайну ділянку дороги.

