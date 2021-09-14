Вживані авто з США до України стало важче доправити: що відомо

Вживані авто з США до України стало важче доправити: що відомо

Це, зрештою, вплинуло й націноутворення.

Доправити автомобілі з пробігом із США до України стало набагато важче.

Про це йдеться в UBR.

Як розповів один із директорів компанії, яка займається доставкою вживаних автомобілів із США до України, відвантажити авто із Західного узбережжя стало практично неможливо. Він розповів, що морські термінали в цьому регіоні практично "забиті під зав'язку", тому машини фізично нікуди ставити.

Зрештою, це вплинуло і на ціноутворення. Якщо минулого тижня певна модель коштувала 12-13 тисяч доларів, то на цій її вартість впала до 7-8 тисяч доларів.

Також читайте В Україні подорожчали вживані імпортні авто: експерти назвали причини несподіваного зростання цін

Згідно зі спостереженнями експерта, проблеми з відправкою автомобілів з США виникли через дефіцит контейнерів - за їхню оренду Китай готовий платити в кілька разів дорожче за ринкові розцінки. Китайська економіка відновлюється швидкими темпами після кризи, викликаної COVID-19. Тому у місцевої промисловості зріс попит на логістичні послуги.

Так, якщо в середньому на ринку ціна оренди контейнера становить 3,5-4 тисячі в американській валюті, то китайські виробники пропонують в три-чотири рази більше, доходячи іноді навіть до 16-18 тисяч доларів.

Раніше експерти назвали топ-10 вживаних авто, які не варто продавати.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання