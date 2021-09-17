На це вплинули декілька причин.

Вживані автомобілі з-за кордону стало невигідно ввозити до України.

Про це повідомляє Auto24.

Так, у 2021 році на ринку машин із пробігом сталося кілька цікавих подій. В першій половині року, коли європейські країни не пускали українців до себе через ковідні обмеження, ввезення автомобілів з пробігом були можливі лише невеликому колу підприємців. Вони мали постійних представників, які купували авто в Європі та автовози, якими ввозили машини в Україну. Попит на вживані авто в Україні був високий, тому цей бізнес був вигідним.

В другій половині року українці отримали щеплення, багато європейських країн дозволили в'їзд українцям. Тому до автовозів додались приватні "перекупи", які почали возити авто з Європи. Водночас водночас, вже з весни 2021 року, ціни на вживані легковики в Європі почали підійматися. Причин було кілька – бажання європейців пересуватись власним транспортом через страх зараження в громадському, а також зменшення пропозицій нових авто через нестачу напівпровідників.

Подібна ситуація з підвищення попиту та цін на вживані авто була і в інших країнах, звідки українці возять авто – зокрема, у США, Канаді та Кореї. Однак терміни між купівлею в цих країнах та потрапляння автомобілі на українських ринок через велику відстань були довшими. Тож ця тенденція більш розтягнута в часі більше, аніж для авто з Європи.

Загалом від січня до серпня до України привезли близько 311 тисяч вживаних авто. До того ж, якщо в першому півріччі привозили по 26–40 тисяч вживаних авто на місяць, то в липні вже 58 тисяч, а серпні – 51 тисячу. Тобто майже вдвічі більше, ніж навесні. До того ж ідеться саме про зареєстровані авто, а ввезених без реєстрації в цей період було ще більше.

Ще один чинник збільшення пропозиції на українському авторинку – так звані “євробляхи”. З весни автомобілі, які їздили Україною на єврономерах, почали активно розмитнювати за зниженими ставками. Велика кількість з цих машин вийшли на ринок, тобто їх почали продавати. Це автомобілі нижнього цінового сегменту у 4–7 тисяч доларів.

Таким чином, склалась ситуація, коли ввезені в Україну автомобілі ще не продались, а ціни на вживані авто за кордоном піднялись. Перекупники вживаних автомобілів зараз жаліються, що пропозиція автомобілів на ринку величезна, а покупців нема. Тобто за такої ситуації продавці змушені знижувати ціни, щоб продати ввезені авто. Водночас якщо поїхати за автомобілем в Європу чи замовити авто з аукціону США, то через підвищення цін такі машини виявляться дорожчими, ніж аналогічні наявні в Україні.

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Результатом такого стану речей можуть скористатись потенційні покупці, які зараз обирають собі авто. Їм вигідніше вибрати на внутрішньому ринку через велику кількість пропозицій та ще й добряче поторгуватись. До того ж робити це треба зараз, поки це не зробив хтось інший. Адже запаси ввезених раніше авто через кілька місяців закінчаться, і тоді перекупники почнуть завозити в Україну ті авто, які подорожчали за кордоном.

Тобто існує вірогідність, що десь під кінець 2021 чи на початку 2022 року на українському ринку вживаних авто буде дефіцит свіжоввезених машин. До того ж вони подорожчають. До того ж ідеться про суми у тисячу і більше доларів за авто, яке сьогодні коштує близько 10 тисяч доларів та на 2-3 тисячі – на більш дорожчі авто.

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