Xiaomi розсекретила дату початку виробництва власних електромобілів

Першою "зеленою" моделлю компанії повинен стати седан.

Компанія Xiaomi розкрила подробиці щодо терміну початку виробництва власних електромобілів.

Так, за інформацією CNBC, за словами генерального директора техногіганта Лея Цзюня, робота над первістком Xiaomi йде прискореними темпами, що дозволить йому запустити серійне виробництво власних електромобілів в першій половині 2024 року.

Цікаво, що одразу після цієї заяви вартість акцій Xiaomi в Гонконгу виросла більш ніж на п'ять відсотків, до $2,89, що стало найбільшим денним зростанням у відсотках від 12 травня.

Xiaomi анонсувала появу власного автомобіля в березні нинішнього року. Пізніше компанія створила спеціальний підрозділ для роботи над автомобілями - Xiaomi Automobile. У вересні повідомлялося, що над першим електромобілем працюють 300 чоловік, а тепер Цзюнь розповів вже про 450 співробітників нового науково-технічного центру, а також про десятки договорів, укладених з різними партнерами.

Статутний капітал новоствореного підрозділу склав 10 мільярдів юанів, або 1,55 мільярда доларів. У березні ж Xiaomi пообіцяла вкласти в розробку електрокарів ще 10 мільярдів доларів протягом 10 років.

Що стосується першого електрокара Xiaomi, то наразі відомо, що це буде седан, хоча плани ще можуть змінитися.

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