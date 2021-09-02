Як безпечно та правильно їздити на автомобілі восени: поради водіям

Через опале листя, дощі та перепади температур треба бути особливо обережним.

Осінь несе в собі не тільки красу, але й небезпеку для автомобілістів.

Дощі та опале листя роблять багато проблем для машин, тому за кермом в цю пору треба бути особливо обережним. Тому ТСН.Авто зібрало декілька порад, як безпечно та правильно їздити за кермом авто в цю пору року.

Отже, опале листя на дорозі може значно погіршити зчеплення автомобіля, тому такі ділянки потрібно проїжджати дуже обережно, і без різкого гальмування.

Також автомобіль може почати ковзати у перші хвилини випадання дощу, тому що тоді на дорозі утворюється водяна плівка. В цих випадках теж не варто робити різкі маневри та гальмування. Останнє треба робити плавно і повільно.

Через падіння температури до 0 градусів та великої вологості на асфальті може з'явитися тонкий шар льоду, який тяжко побачити, тому якщо ви помітили такі погодні умови, будьте обережні.

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Особливо уважним варто бути в потоці машин. На слизькій дорозі потрібно дотримуватися достатньої відстані між автомобілем попереду, щоб встигнути загальмувати.

Крім того, на мокрому асфальті радять сповільнюватися під час входження у поворот. Особливо обережним треба бути на сліпих ділянках та незнайомій дорозі.

Щоб не втратити контроль, перед калюжею варто зменшити швидкість, щоб колеса добре зчепилися з дорожнім покриттям під час потрапляння у воду. В цей період варто ще поїздити на літній гумі, тому що вона має спеціальні водовідвідні канали.

Від 1 жовтня поза населених пунктів потрібно буде постійно їздити з ввімкненими фарами, але краще дотримуватися цього навіть в містах, тому що дощ і туман заважає і там. Так ви будете краще бачити, і самі будете більш помітні. Не забувайте про протитуманні фари, промені яких покращують видимість під час поганої погоди.

Крім того, варто бути особливо обережним у вечірню пору. Вже о 18-й годині може бути темно і в цю годину люди повертаються з роботи додому, тому на вулицях може бути дуже жвавий та хаотичний рух. Для безпеки пішоходів краще дотримуватися швидкості 50-60 км/год.

Перед початком поїздки перевіряйте прогноз погоди, але і будьте готові до різкої зміни погодних умов.

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