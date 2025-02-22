Як дізнатися реальний пробіг авто: головна ознака, яку не приховаєш

На ринку вживаних авто нечесні продавці часто скручують пробіг, щоб підвищити вартість автомобіля. Проте є одна важлива деталь, яка може видати реальний знос транспортного засобу – це кермо. Експерти пояснили, на що звертати увагу при покупці.

Про це пише Автопілот.

Недобросовісні продавці нерідко занижують показники одометра, щоб приховати реальний стан транспортного засобу. Експерти радять звертати увагу на знос керма, який може розповісти більше, ніж цифри на панелі приладів.

Що може видати справжній пробіг авто

Фахівці зазначають, що з часом кермо зазнає природного зносу. Проте він відбувається нерівномірно, що може допомогти визначити, скільки кілометрів реально пройшов автомобіль.

Основні ознаки зносу:

Потертості на обідку в місцях, де руки водія найчастіше контактують із кермом. Якщо автомобіль проїхав багато тисяч кілометрів, ці ділянки будуть явно виражені.

в місцях, де руки водія найчастіше контактують із кермом. Якщо автомобіль проїхав багато тисяч кілометрів, ці ділянки будуть явно виражені. Зміна текстури матеріалу. З часом шкіряна оббивка керма стає менш еластичною, грубішою, а іноді навіть починає тріскатися.

З часом шкіряна оббивка керма стає менш еластичною, грубішою, а іноді навіть починає тріскатися. Гладкість поверхні. Якщо кермо, особливо в сучасних авто, виглядає надто новим порівняно з іншими елементами салону – можливо, його перетягнули, щоб приховати реальний знос.

Як шахраї маскують пробіг

Щоб замаскувати реальний стан автомобіля, деякі продавці вдаються до наступних методів:

перетяжка керма або встановлення нової оббивки;

використання спеціальних чохлів, які закривають потертості;

полірування чи хімчистка салону, щоб створити ефект нового автомобіля.

Однак навіть ці хитрощі не завжди спрацьовують. Досвідчені автомобільні експерти можуть легко визначити справжній стан машини, порівнявши знос керма з іншими деталями, наприклад, сидіннями, педалями та важелем КПП.

Як уникнути покупки авто зі скрученим пробігом

Щоб не стати жертвою шахраїв, експерти радять:

перевіряти авто за офіційними базами даних (якщо такі є); оцінювати стан не тільки керма, а й інших елементів салону; замовляти професійну діагностику автомобіля перед покупкою.

Кермо – це лише один із маркерів справжнього пробігу. Проте уважний аналіз деталей може допомогти уникнути покупки “кота в мішку”.

Нагадаємо, в Україні правоохоронні органи почали більш суворо контролювати дотримання правил дорожнього руху, зокрема щодо проїзду пішохідних переходів. Водії, які не надають переваги пішоходам, можуть бути оштрафовані за порушення цього важливого правила.

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