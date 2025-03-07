Як довго може прослужити Tesla: британці здивували результатами досліджень

Результати дослідження, яке проаналізувало дані техоглядів транспортних засобів у Великій Британії, змушує задуматися про те, чи справді покупка електромобіля Tesla є "дорогим задоволенням".

Про це пише The Cool Down.

Результати свідчать, що Tesla впевнено лідирує за показниками терміну служби та пробігу. У той час як інші електромобілі в середньому проїжджають близько 200 тисяч км за свій термін служби, машини Tesla бігають дорогами як мінімум у півтора рази більше – приблизно 330 тисяч км.

Але якщо вам легше оцінити покупку за терміном служби, то Tesla і тут не підкачала, випередивши автомобілі з ДВС.

"Середній термін служби електромобіля Tesla становить 20,3 роки, тоді як середній термін служби електромобілів інших брендом — 18,4 року. Для порівняння, середній термін служби автомобіля з бензиновим двигуном становить 18,7 року", — зазначає видання.

Якщо зробити поправку на українських автомобілістів, то термін служби, ймовірно, буде ще більшим. Але що робити з акумуляторами?

Ті водії, які їздять на звичайних автомобілях із ДВС, знають, що навіть найкращий акумулятор доводиться міняти раз на кілька років, а якщо цього не робити, то з кожним роком збільшується ризик, що одного разу автомобіль просто не заведеться.

Виробники електромобілів стверджують, що батареї на їхніх машинах служитимуть набагато довше. Наприклад, очікується, що акумулятори Tesla будуть служити навіть довше, ніж самі електромобілі. Це дозволить продовжити їх використання на кілька років, наприклад, в якості накопичувачів в електромережах, що своєю чергою скоротить кількість відходів.

Крім того, інші бренди електромобілів теж покращують характеристики своїх моделей, прагнучи зробити їх довговічнішими та економнішими.

Ну, а якщо все вже сказане досі не переконало вас у доцільності покупки електромобіля, порахуйте скільки грошей ви витрачаєте на паливо. Наприклад, середньостатистичний водій дизельного автомобіля в Британії витрачає на паливо приблизно 1900 доларів на рік, при цьому такий же водій електромобіля витрачає на його зарядку близько 800 доларів.

Отже, чи варто купувати Tesla, якщо є моделі дешевші? Нові дослідження свідчать, що так. Витрати на купівлю компенсуються тривалим терміном служби, економією на паливі та навіть можливістю повторного використання батарей.

Нагадаємо, в Україні обвалилися продажі нових дешевих авто. Частка електромобілів на ринку нових легкових автомобілів у лютому становила лише 15,6%. Торік вона була на позначці 20%.

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