Як експлуатувати авто з дизельним двигуном взимку: корисні поради водіям

Заливайте лише якісне пальне і тоді ваш автомобіль не буде приносити проблем.

Коли на вулиці починається мороз, власники дизельних автомобілів починають трохи панікувати. Адже саме взимку двигун, який працює на дизельному пальному потребує особливої уваги. Все що треба водію – це просто притримуватись простих правил та слідкувати за своїм автомобілем.

ТСН.Авто підготував для вас найкорисніші поради, як співіснувати з дизельним авто та не мати проблем.

Найперше правило, яке повинні знати всі водії дизелів – якщо на вулиці температура опустилася до -15 градусів морозу, тоді не поспішайте запускати свій двигун. Щоб запуск був безболісним, треба провести невеличку маніпуляцію. Провертайте ключ, щоб включити запалювання. У вас на щитку приладів повинна загорітися “спіралька”, це означає, що запущено процес прогріву свічок. Щойно вона згасла, вимикайте запалювання та повторюйте цей процес 4-5 разів. Після цього автомобіль повинен запуститися швидше та легше.

Наразі ціни на пальне дуже “кусаються”, тож деякі водії намагаються зекономити, купляючи дизель з так званої “бочки”. В таких місцях найчастіше пальне дуже низької якості. Там намішано кілька сортів солярки і в кращому випадку у вас просто з’явиться сміття у системі, а у гіршому накриється паливний насос високого тиску і тоді ремонт буде дуже дорогим.

Якщо ви хочете заправити авто в сумнівному місці, а потім підняти якість пального різними присадками, так не вийде. Присадки не зможуть очистити пальне від сміття та неякісної сировини. Тим паче, що сама хімія також коштує не мало, тож, простіше заїхати на нормальну заправку та не перейматися.

В нашій країні переважно зима не лютує, сильні морози бувають не часто, але бувають. Щоб матінка природа не підловила вас зненацька – заправляйтеся спеціальним зимовим дизелем. В нього прямо з заводу додають спеціальний гель, який не дає пальному перетворитись на парафін. А коли таке стається, відігріти та запустити “залізного коня” дуже важко.

Взимку у сильні морози важко запустити більшість автомобілів, особливо дизельні. Ніколи не треба їздити на пустому баку. Ось ви запустили свого красеня, їдете по справах, а тут закінчилось пальне і система зловила повітря, все, приїхали. Тепер у вас починається цікавий квест “закачай солярку у двигун”. Щоб автомобіль знову запрацював, вам потрібно залити пального, витиснути повітря з системи та замість нього закачати дизель і все це у мороз.

Як бачите, правила доволі прості, але дуже важливі. Притримуйтесь їх і їзда на автомобілі буде лише в радість.

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