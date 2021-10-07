Як електрокари стали майбутнім транспорту: історія автомобілів на батарейках у США

Електричні авто існують вже понад 100 років.

Електричні автомобілі вже починають потроху витісняти автомобілі з ДВЗ в деяких країнах і вже до 2030 року вони можуть зайняти вагому частину авторинку.

Електрокари існують вже досить давно і в певний момент вони були навіть домінаційним типом авто в США. Про це повідомляє сайт Business Insider, який розповів історію автомобілів на акумуляторах у Штатах.

Електромобілі з'явилися в кінці 1800-х. У 1899 та 1900 роках вони навіть переважали усі інші види автомобілів. Тоді 28 відсотків усіх 4192 машин, вироблених у США, були електричними. У 1900 році загальна вартість проданих електрокарів перевищила бензинові та парові автомобілі разом узяті.

Ранні акумуляторні авто мали декілька переваг над своїми конкурентами. В них не було запаху, шуму чи вібрації, які видавали парові чи бензинові машини. Також електрокари були набагато простішими в експлуатації.

bonhams.com

Пік виробництва електрокарів був у 1912 році. Тоді вони коштували близько 1750 доларів, в той час як авто з ДВЗ – 650 доларів. Низька ціна останніх робила їх популярнішими, хоча ще у 1920-х електромобілі мали певний успіх.

Проте вже до 1935 року електромобілі припинили бути популярними. Бензинові машини отримали низку поліпшень, що спростило їхню експлуатацію. Після цього ДВЗ почали "правити" на десятиліття.

Також читайте Електромобілі та гібриди з США зростуть у вартості: названо причину

Лише в 1960-1970-х роках інтерес до електромобілів знову почав зростати. Тоді вже почалися побоювання щодо забруднення довкілля і це частково спровокувало поновлення розвитку технологій для електрокарів.

У 1970 році у США був ухвалений Закон про чисте повітря, який вимагав від штатів взяти під контроль якість повітря та дотримуватися певних стандартів у встановлені терміни. Ембарго ОПЕК на нафту 1973 року, яке різко підняло ціни на бензин, також викликало інтерес до альтернатив транспортним засобам на паливі.

А до 1976 року Конгрес вжив заходів і ухвалив Закон про дослідження, розробку та демонстрацію електричних та гібридних транспортних засобів, який дозволив Департаменту енергетики підтримувати роботу над електрифікованими машинами.

Протягом 1970-х років у цьому напрямі були провідними дві компанії. Першою була Sebring-Vanguard, яка випустила понад 2000 мініатюрних міських автомобілів "CitiCar". Вони мали максимальну швидкість 70 км/год та запас ходу від 80 до 96 км. До 2011 року ця модель та її варіанти були найпопулярнішим американським електромобілем, доки не з'явилася Tesla Roadster.

Вікіпедія

Другим виробником електрокарів у 70-х був Elcar. Він мав однойменний електрокар, який створила для нього італійська компанія Zagato, тому той був відомий також як Zagato Zele.

Крихітний автомобіль міг розвивати швидкість 72 км/год, мати запас ходу 96 кілометрів з повною зарядкою і коштував від 4000 до 4500 доларів.

Однак електричні автомобілі були не тільки феноменом у США. Автовиробники у всьому світі почали більше інвестувати в їхні технології. На літніх Олімпійських іграх 1972 року BMW показала свій перший електрокар 1602 E.

motor1.com

Він був оснащений дванадцятьма стартерними акумуляторами та електричним двигуном потужністю 42 кінські сили. Він міг досягати максимальної швидкості 100 км/год і проїхати 57 км.

Організатори Олімпіади використовували 1602 E під час ігор у Мюнхені, але автомобіль так і не надійшов у виробництво. У 70-х дебютувало ще багато електрокарів, але вони мали низькі продажі.

Обмеження в пробігу, швидкості та навіть стилі стримували масове впровадження електромобілів, а у 80-х їхня популярність знизилася. Проте до 1990-х років норми викидів знову підштовхнули автовиробників до перегляду електромобілів.

Поправка до Закону про чисте повітря 1990 року та Закон про енергетичну політику 1992 року США допомогли знову стимулювати інвестиції в електрокари.

Найвідомішим прикладом цього періоду був EV1 від General Motors. З 1996 року було випущено 1117 одиниць моделі. Вона була доступна лише у Каліфорнії, Арізоні та Джорджії, і її не можна було купити, лише орендувати.

Associated Press

Автомобіль міг проїхати близько 160 км на одному заряді і розганявся до 97 км/год всього за сім секунд. Споживачі позитивно відреагували на EV1, але він не був прибутковим, і GM вирішила відкликати всі транспортні засоби після закінчення терміну оренди. Тоді компанія знищила більшість авто, залишивши лише 40 моделей для музеїв та інших установ.

У 1997 році в Японії вийшов Toyota Prius, який через три роки став доступним у всьому світі. Це був одним з перших серійно виготовлених гібридно-електричних автомобілів, і він швидко став відомим. У перший рік свого глобального запуску компанія продала близько 50 000 моделей у всьому світі.

2006 року Tesla заявила про наміри створити автомобіль на батарейках з запасом ходу 321 км, що допомогло підвищити авторитет електрокарів. До 2011 року компанія випустила Roadster, який мав 386 км пробігу, але коштував понад 100 000 доларів.

Associated Press

У 2010 році Nissan почав поставляти свій повністю електричний Leaf. Він міг проїхати на одному заряді 160 км, але мав значно нижчі ціну – близько 30 тисяч доларів.

У червні 2012 року Tesla розпочала поставку свого другого електромобіля з великим пробігом Model S. Він мав батарею на 85 кіловат-годин та 426 км запасу ходу.

GM зробила великий поштовх до електрокарів у 2016 році, випустивши свій повністю електричний автомобіль Chevrolet Bolt з пробігом 321 км. Компанія мала довгу історію з електрокарами, але це була перша модель з таким діапазоном.

media.chevrolet.com

Раніше повідомлялося, що електричні та гібридні авто вперше випередили дизельні машини за кількістю продаж.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання