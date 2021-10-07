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Як електрокари стали майбутнім транспорту: історія автомобілів на батарейках у США

Як електрокари стали майбутнім транспорту: історія автомобілів на батарейках у США

Associated Press

Електричні авто існують вже понад 100 років.

Електричні автомобілі вже починають потроху витісняти автомобілі з ДВЗ в деяких країнах і вже до 2030 року вони можуть зайняти вагому частину авторинку.

Електрокари існують вже досить давно і в певний момент вони були навіть домінаційним типом авто в США. Про це повідомляє сайт Business Insider, який розповів історію автомобілів на акумуляторах у Штатах.

Електромобілі з'явилися в кінці 1800-х. У 1899 та 1900 роках вони навіть переважали усі інші види автомобілів. Тоді 28 відсотків усіх 4192 машин, вироблених у США, були електричними. У 1900 році загальна вартість проданих електрокарів перевищила бензинові та парові автомобілі разом узяті.

Ранні акумуляторні авто мали декілька переваг над своїми конкурентами. В них не було запаху, шуму чи вібрації, які видавали парові чи бензинові машини. Також електрокари були набагато простішими в експлуатації.

© bonhams.com
bonhams.com

Пік виробництва електрокарів був у 1912 році. Тоді вони коштували близько 1750 доларів, в той час як авто з ДВЗ – 650 доларів. Низька ціна останніх робила їх популярнішими, хоча ще у 1920-х електромобілі мали певний успіх.

Проте вже до 1935 року електромобілі припинили бути популярними. Бензинові машини отримали низку поліпшень, що спростило їхню експлуатацію. Після цього ДВЗ почали "правити" на десятиліття.

Лише в 1960-1970-х роках інтерес до електромобілів знову почав зростати. Тоді вже почалися побоювання щодо забруднення довкілля і це частково спровокувало поновлення розвитку технологій для електрокарів.

У 1970 році у США був ухвалений Закон про чисте повітря, який вимагав від штатів взяти під контроль якість повітря та дотримуватися певних стандартів у встановлені терміни. Ембарго ОПЕК на нафту 1973 року, яке різко підняло ціни на бензин, також викликало інтерес до альтернатив транспортним засобам на паливі.

А до 1976 року Конгрес вжив заходів і ухвалив Закон про дослідження, розробку та демонстрацію електричних та гібридних транспортних засобів, який дозволив Департаменту енергетики підтримувати роботу над електрифікованими машинами.

Протягом 1970-х років у цьому напрямі були провідними дві компанії. Першою була Sebring-Vanguard, яка випустила понад 2000 мініатюрних міських автомобілів "CitiCar". Вони мали максимальну швидкість 70 км/год та запас ходу від 80 до 96 км. До 2011 року ця модель та її варіанти були найпопулярнішим американським електромобілем, доки не з'явилася Tesla Roadster.

© Вікіпедія
Вікіпедія

Другим виробником електрокарів у 70-х був Elcar. Він мав однойменний електрокар, який створила для нього італійська компанія Zagato, тому той був відомий також як Zagato Zele.

Крихітний автомобіль міг розвивати швидкість 72 км/год, мати запас ходу 96 кілометрів з повною зарядкою і коштував від 4000 до 4500 доларів.

Однак електричні автомобілі були не тільки феноменом у США. Автовиробники у всьому світі почали більше інвестувати в їхні технології. На літніх Олімпійських іграх 1972 року BMW показала свій перший електрокар 1602 E.

© motor1.com
motor1.com

Він був оснащений дванадцятьма стартерними акумуляторами та електричним двигуном потужністю 42 кінські сили. Він міг досягати максимальної швидкості 100 км/год і проїхати 57 км.

Організатори Олімпіади використовували 1602 E під час ігор у Мюнхені, але автомобіль так і не надійшов у виробництво. У 70-х дебютувало ще багато електрокарів, але вони мали низькі продажі.

Обмеження в пробігу, швидкості та навіть стилі стримували масове впровадження електромобілів, а у 80-х їхня популярність знизилася. Проте до 1990-х років норми викидів знову підштовхнули автовиробників до перегляду електромобілів.

Поправка до Закону про чисте повітря 1990 року та Закон про енергетичну політику 1992 року США допомогли знову стимулювати інвестиції в електрокари.

Найвідомішим прикладом цього періоду був EV1 від General Motors. З 1996 року було випущено 1117 одиниць моделі. Вона була доступна лише у Каліфорнії, Арізоні та Джорджії, і її не можна було купити, лише орендувати.

© Associated Press
Associated Press

Автомобіль міг проїхати близько 160 км на одному заряді і розганявся до 97 км/год всього за сім секунд. Споживачі позитивно відреагували на EV1, але він не був прибутковим, і GM вирішила відкликати всі транспортні засоби після закінчення терміну оренди. Тоді компанія знищила більшість авто, залишивши лише 40 моделей для музеїв та інших установ.

У 1997 році в Японії вийшов Toyota Prius, який через три роки став доступним у всьому світі. Це був одним з перших серійно виготовлених гібридно-електричних автомобілів, і він швидко став відомим. У перший рік свого глобального запуску компанія продала близько 50 000 моделей у всьому світі.

2006 року Tesla заявила про наміри створити автомобіль на батарейках з запасом ходу 321 км, що допомогло підвищити авторитет електрокарів. До 2011 року компанія випустила Roadster, який мав 386 км пробігу, але коштував понад 100 000 доларів.

© Associated Press
Associated Press

У 2010 році Nissan почав поставляти свій повністю електричний Leaf. Він міг проїхати на одному заряді 160 км, але мав значно нижчі ціну – близько 30 тисяч доларів.

У червні 2012 року Tesla розпочала поставку свого другого електромобіля з великим пробігом Model S. Він мав батарею на 85 кіловат-годин та 426 км запасу ходу.

GM зробила великий поштовх до електрокарів у 2016 році, випустивши свій повністю електричний автомобіль Chevrolet Bolt з пробігом 321 км. Компанія мала довгу історію з електрокарами, але це була перша модель з таким діапазоном.

© media.chevrolet.com
media.chevrolet.com

Раніше повідомлялося, що електричні та гібридні авто вперше випередили дизельні машини за кількістю продаж.

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