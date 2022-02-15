Як керувати авто в горах: п'ять важливих правил

Гірські дороги – справжнє випробування на міцність для водія та його автомобіля. Адже такі ділянки в основному є низкою крутих підйомів і спусків, різких і часто закритих і непроглядних поворотів. Тому потрібно бути дуже уважним.

Пересуваючись у горах, водій має бути максимально сконцентрований на керуванні машиною, тому про красу навколишньої природи доведеться на якийсь час забути. І це треба засвоїти насамперед. Але щоб "безболісно" подолати перевали, ущелини та серпантини, необхідно знати ще й кілька особливостей водіння автомобіля в горах.

ТСН.Авто підготував для вам найкращі поради, як поводити себе за кермом у горах.

Підйом та спуск тільки на "зниженій передачі"

Найчастіше гірські підйоми дуже затяжні та круті. Подолаючи їх, необхідно наперед вибрати ту знижену передачу, якій вистачить "видертися" нагору. Зазвичай це або друга (тільки у поєднанні підйому з різким поворотом) або третя швидкість. Перемикання "коробки" на самому підйомі може спричинити втрату обертів і швидкості, що, швидше за все, призведе до повної зупинки автомобіля.

Після підйому, як правило, настає спуск. Щоб утримати авто на комфортній швидкості, слід гальмувати двигуном, відпустивши педаль газу та ввімкнувши одну зі знижених швидкостей.

На машинах із автоматичною трансмісією швидкості можуть знижуватися вручну. Якщо така опція не передбачена, необхідно обмежити кількість щаблів, переключаючи селектор АКПП у положення "2" або "3".

Скидати швидкість однією педаллю гальма категорично не рекомендується, оскільки це може призвести до перегріву та кипіння гальмівної системи. Нерідко у таких випадках авто стає некерованим. Та й взагалі гальмувати на спусках небажано, машину може занести.

Також не забувайте, що транспортний засіб, що рухається на підйом, має перевагу при роз'їзді у вузькому місці.

Скидайте швидкість на поворотах

Перед входженням в поворот, що погано проглядається, бажано зменшити швидкість до мінімальної. Іноді повороти гірських доріг дуже непередбачувані – через обмежену видимість не завжди видно радіус закруглення, який може доходити навіть до 180 градусів. Тому поспішати не варто — інакше можна просто не вписатися в поворот.

На деяких гірських дорогах водієві встановлені великі дзеркала, які дозволяють "зазирнути" за поворот. На них також варто звертати увагу. Крім того, під час проходження крутих поворотів кермо доводиться обертати активніше, тому тримати його слід міцно і лише обома руками.

Не пересувайтеся "накатом"

Пересуватися на крутих гірських спусках із вимкненим запаленням або зчепленням, а також на "нейтралці", категорично заборонено. Якщо така "звичка" є, про неї слід забути. Їзда накатом у горах загрожує різними наслідками, аж до повної втрати контролю над автомобілем.

Не йдіть на обгін без гострої потреби

До обгону на гірських дорогах слід ставитись дуже обережно. Рекомендується від такого взагалі утриматися на затяжних спусках, підйомах, "глухих" поворотах і вузьких ділянках проїжджої частини, навіть якщо немає забороняючих знаків і/або розмітки. Краще виявити терпіння та дочекатися виїзду на рівну дорогу.

Відпочивайте в дорозі

Багато трас, що пролягають через гори, мають майданчики для відпочинку або, як мінімум, "кишені". Не слід ігнорувати можливість скористатися ними, щоб трохи перевести дух і водночас насолодитися гірськими пейзажами.

При пересуванні гірськими дорогами зупинятися на "перепочинок" необхідно всім автомобілістам, включаючи навіть найдосвідченіших. До речі, якщо довелося зупинитися на спуску, крім першої передачі і гальма стоянки повинні бути задіяні упори під колеса (якщо вони відсутні, можна підкласти ті ж камені).

Насамкінець зазначимо, що їздити гірськими дорогами потрібно з граничною обережністю – перш за все, адекватно оцінюючи свої навички та можливості. І якщо є сумніви, краще вибрати інший маршрут, а не перетворювати поїздку на стрес та елемент ризикованого екстремального туризму.