Як контролювати швидкість автомобіля та не отримати "лист щастя" за перевищення

Перевищення швидкості, яке зареєструвала камера автофіксації: де та як можна її контролювати

Із введенням системи автоматичної фіксації порушень ПДР, яка запрацювала в Україні від 1 червня 2020 року , багато водіїв стали хвилюватися за перевищення швидкості.

Кожного разу, їдучи у справах, вони поглядають на спідометр, але це не завжди допомагає. Річ у тому, що деякі водії не орієнтуються на те, яка припустима швидкість можлива на певній ділянці шляху.

Аби не турбуватися щодо отримання "листа щастя", ТСН.ua пояснює про мобільні застосунки, які допоможуть вам контролювати швидкість вашого авто та попереджатимуть про її перевищення.

Зазначимо, що наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

Контроль швидкості авто + HUD

Ця програма призначена для попередження водія про перевищення швидкісного режиму під час руху за допомогою GPS.

Подібний застосунок корисний для тих, хто знає, яка припустима швидкість на певній ділянці. Водій може виставити максимальну швидкість, а в разі її перевищення або наближення до цього програма попереджатиме вас звуковим сигналом.

Окрім того, програма підраховує середню, максимальну швидкість шляху, а також кількість перевищень швидкісного режиму. В налаштуваннях також можна ввімкнути контроль мінімальної швидкості.

Антирадар Radarbot

Ще одним застосунком у допомозі контролю швидкості є антирадар Radarbot.

Він поєднує в собі повідомлення про дорожні події в режимі реального часу і найліпшу систему виявлення радарів за допомогою глобальної системи навігації (GPS).

Основні можливості :

сповіщення про перевищення швидкості;

режим вібрації для мотоциклістів;

повністю налаштовуються параметри відстаней і сповіщень. Налаштування відображення маршруту із зазначенням відстаней і параметрів повідомлень;

голосові підказки в разі перевищення швидкості;

можливість запису і створення графіка зміни швидкості протягом маршруту.

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год — 255 гривень;

перевищення на 50 км/год і більше — 510 гривень;

перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації — 680 гривень (з можливістю позбавлення прав).

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — за 30 днів від набуття чинності рішення стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

Раніше водіям розповіли, як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР.

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