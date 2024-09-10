Як можна швидко і назавжди "вбити" двигун авто: що не слід робити

Часто самі водії виявляються винними у швидкому псуванні двигуна.

Термін служби автомобільного двигуна залежить від стилю водіння, своєчасного технічного обслуговування, умов експлуатації та інших чинників. На жаль, нерідко саме водії сприяють передчасному зносу двигуна. Водночас відповідальний автовласник може значно подовжити його роботу.

Про те, що може стати причиною пошкодження двигуна, інформує Dexpens.

Високі та низькі оберти

Постійне використання високих обертів двигуна та агресивне водіння можуть призвести до його серйозних пошкоджень. Якщо двигун постійно працює на максимальних обертах, це може спричинити заклинювання та поломки поршневих кілець.

Прогрів двигуна

Ігнорування прогріву двигуна може призвести до загустіння масла, що погіршить його змащувальні властивості. Це сприяє передчасному зносу компонентів двигуна.

Економія на комплектувальних

Використання дешевих запчастин, несвоєчасна заміна масляних фільтрів та свічок, а також ігнорування регулярного технічного обслуговування призводять до значного скорочення ресурсу двигуна. У багатьох випадках це може завершитися серйозними поломками, які неможливо відновити.

Догляд за радіатором

Радіатор потребує регулярного очищення та продування стиснутим повітрям. Недостатній догляд призводить до засмічення, через що двигун перегрівається, оскільки йому бракує охолодження.

Невідповідне пальне

Використання пального з неправильним октановим числом може спричинити проблеми з його згоранням. Якщо пальне не згорає вчасно, це призводить до пошкодження клапанів та випускних сідл. Низькооктановий бензин може викликати детонацію та мимовільне займання двигуна, що може спричинити його серйозну поломку.

До слова, в Україні стрімко зростає попит на вживані авто зі США. Так, за рік попит на машини з пробігом збільшився майже на 75%.

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