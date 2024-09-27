Як надати авто блиску за допомогою простих засобів

Додаткового блиску машині може надати кондиціонер для волосся.
Звичайного миття автомобіля може бути недостатньо для досягнення справді блискучого вигляду. Одним із цікавих та доступних способів надати машині додаткового блиску є використання кондиціонера для волосся.
Про це пише "Автопілот".
Завдяки наявності ланоліну у складі кондиціонера для волосся поверхня автомобіля стає блискучою і менш схильною до накопичення бруду.
Ось як правильно застосовувати цей метод:
- розведіть кондиціонер водою у пропорції 1:2;
- нанесіть отриманий розчин на кузов автомобіля за допомогою чистої тканини;
- через кілька хвилин ретельно змийте засіб водою.
Цей простий спосіб не тільки подарує вашому авто яскравий блиск, але й дозволить заощадити на дорогих автомобільних поліролях.
До слова, раніше повідомлялося, як не натрапити на "кинутий" автомобіль під час купівлі вживаної машини.
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