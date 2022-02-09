Як не потрапити у пастку автошахраїв: найкращі поради автомобілістам

Кожен водій повинен мати відеореєстратор та притримуватись ПДР.

Фокуси на українських дорогах. Люди з артистичним складом характеру гастролюють країною. І дурять нас з вами. Справді епічна автопідстава сталася в Києві, на вулиці Чорнобильській, чоловік намагався стрибнути під колеса машини, щоб інсценувати ДТП.

Подробиці події, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Цей тур імпровізованого відбіркового конкурсу в кіно-театральний інститут - він провалив. Щойно псевдозбитий лузер побачив, що в машині є відеореєстратор - одразу прикрив обличчя. І свого не отримав, та ще й прославився.

Цей нехитрий спосіб виманювання грошей виглядає наступним чином. Водії купляються на цей прийом, коли виїжджають з двору і ще не встигли набрати велику швидкість. Для шахраїв це просто ідеальна ситуація, оскільки ризик зводиться практично до нуля і можна легко видурити гроші. В той час, як водії можуть відповісти по всій суворості закону.

Та аферисти просять розійтись по-мирному за пристойні гроші: від 200 до 1000 доларів. І практично ніколи стрибуни не граються з автомобілями, в яких є пасажири. Усе тому, що натиснути на самого лише водія легше, ніж вивести з рівноваги кількох людей. Експерти кажуть - головна зброя проти аферистів - це відео та закон.

Якщо водій викликає поліцію і починає оформлювати ДТП як встановлено законом, то ці люди зникають та швиденько забувають про свої травми. Звичайно, потрібно встановити реєстратор і обов’язково, класична порада - дотримуватися правил дорожнього руху.

Як не дати автошахраю розвести вас на гроші

Тож, якщо ви потрапили в подібний форс-мажор - не ведіться на провокації. В жодному разі не домовляйтеся з шахраями, все знімайте на відео, викликайте копів. Це три головні правила боротьби з шахраями-театралами.