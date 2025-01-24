Як не заснути за кермом: ключові рекомендації для водіїв, які вирушають в нічні поїздки

Безпечна поїздка — це перш за все відповідальність самого водія за своє здоров’я та безпеку на дорозі.

Сонливість за кермом — це серйозна загроза, що може призвести до аварій та трагічних наслідків. Особливо вона проявляється під час нічних поїздок або тривалих переїздів на великі відстані. Експерти рекомендують водіям звертати увагу на кілька простих, але ефективних порад, щоб залишатися пильними та безпечними на дорозі.

Про це пише Твоя Машина.

Спати перед поїздкою. Гарний відпочинок — це перший крок до безпеки. Водій, який не виспався, значно збільшує ризик заснути за кермом, тому перед тривалою поїздкою важливо добре виспатися.

Уникати ліків, що викликають сонливість. Перед виїздом на дорогу важливо перевірити медикаменти, які приймаються. Ліки, що знижують концентрацію уваги або викликають сонливість, можуть бути причиною аварії, тому їх приймати категорично не рекомендується.

Уникайте поїздок у традиційні години сну. Ідеально планувати поїздки так, щоб вони не збігалися з вашими звичними годинами сну. Це допоможе уникнути випадкового засипання за кермом, оскільки біологічний годинник має велике значення для рівня пильності.

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Холодна температура в салоні. Прохолода в салоні автомобіля допомагає зберігати бадьорість. Слідуйте простому правилу: уникайте занадто теплих умов у салоні — це може сприяти сонливості. Підтримка прохолодної температури допоможе вам залишатися сконцентрованим.

Спілкування з пасажирами. Якщо можливо, беріть із собою компаньйона, який підтримуватиме вашу бадьорість під час поїздки. Пасажир може також спостерігати за вашим станом і допомогти, якщо ви почнете відчувати втому або сонливість.

Робіть перерви та фізичні вправи. Під час тривалих поїздок важливо робити перерви кожні дві години. Фізична активність допомагає відновити рівень енергії, покращує кровообіг і дозволяє знову зосередитись на дорозі. Виконуйте прості вправи протягом 5-10 хвилин, щоб розслабити м’язи та подолати втому.

Ці прості, але ефективні поради допоможуть водіям зберігати пильність за кермом і значно знизити ризик аварій, особливо на довгих і нічних поїздках.

Нагадаємо, багато водіїв приускаються помилки, вимикаючи двигун одразу після зупинки автомобіля. Це може призвести до серйозних несправностей, особливо в турбованих двигунах.

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