Як не знищити двигун: експерт назвав 7 фатальних помилок під час перевірки рівня оливи

Перевірка рівня оливи – елементарна процедура, яка займає лише кілька хвилин, але може зберегти двигун і заощадити тисячі гривень на ремонті.

Перевірка рівня оливи у двигуні – процедура проста, але критично важлива для збереження ресурсу авто. Проте навіть досвідчені водії не завжди дотримуються правильного алгоритму. Власник сервісного центру з ремонту ДВЗ назвав сім найпоширеніших помилок, які можуть призвести до серйозних проблем із двигуном.

Про це повідомляє ampercar.com.

Ігнорування рекомендацій виробника

Перед перевіркою рівня оливи варто заглянути в інструкцію з експлуатації. Більшість автовиробників вказують оптимальні умови для виконання цієї процедури. Хоча загальноприйнятим вважається вимірювання рівня оливи на теплому, але заглушеному двигуні, деякі моделі мають особливі вимоги – наприклад, перевірку тільки на холодному моторі.

Вимірювання одразу після зупинки двигуна

Після поїздки не варто одразу діставати щуп – це може дати неправильні результати. Оптимальний підхід – заглушити двигун і почекати 15 хв., щоб мастило встигло стекти до картера. За цей час воно залишається теплим, але вже не розбризкується по системі, що дозволяє отримати точний показник.

Нехтування позначками на щупі

Багато автомобілів оснащені щупами з двома відмітками – Hot (гарячий двигун) і Cold (холодний двигун). Важливо користуватися правильною позначкою залежно від стану мотора.

Неправильне використання щупа

Щоб отримати точні результати, дотримуйтеся правильної послідовності:

Вийміть щуп повністю.

Ретельно протріть його чистою сухою тканиною.

Вставте назад і зачекайте 15-20 секунд.

Повторно вийміть і оцініть рівень.

Недотримання чистоти

Бруд і пил, що потрапляють до двигуна, можуть призвести до його передчасного зносу. Використання брудної ганчірки або нехтування очищенням області навколо отвору щупа може спричинити мікрозасмічення системи. Перед перевіркою обов’язково використовуйте чисті серветки або ганчір’я.

Вимірювання на похилій поверхні

Для точного результату автомобіль має стояти на ідеально рівній поверхні. Будь-який схил, яма або навіть зайвий вантаж у салоні можуть спотворити показники рівня оливи.

Рідкісна перевірка рівня оливи

Перевіряти рівень оливи слід 1-2 рази на тиждень, навіть якщо автомобіль працює без нарікань. Особливо важливо робити це перед далекою поїздкою. Якщо з-під машини з’явилися масляні плями або загорівся індикатор тиску оливи, це сигнал негайно перевірити рівень мастила.

Що загрожує двигуну у разі неправильного рівня оливи?

Як недостатній, так і надмірний рівень мастила може завдати шкоди двигуну:

Дефіцит мастила викликає мастильне голодування, що призводить до підвищеного тертя між деталями, їх швидкого зносу та навіть заклинювання двигуна.

Надлишок оливи може спричинити протікання через прокладки й сальники, що в підсумку також загрожує серйозними поломками.

Нагадаємо, раніше повідомлялася про те, чи можна визначити якість моторної оливи за її кольором.