Як оформити автоцивілку з 50% знижкою для учасників бойових дій: поради

Закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" набрати чинності 1 січня 2025 року. Цей документ визначає нові правила оформлення поліса автоцивілки, зокрема для учасників бойових дій, ветеранів та ветеранок.

Про це пише Автотема.

З початку 2025 року захисники та захисниці, а також деякі інші категорії громадян зобов’язані мати автострахування. Однак вони можуть отримати поліс зі знижкою 50%, оскільки інші 50% вартості покриває держава. Як оформити поліс на пільгових умовах, пояснив "Ветеран".

Окрім того, від 1 січня 2025 року учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, учасники війни та особи з інвалідністю І та II групи мають право на 50% знижку при оформленні автоцивілки. Держава покриває другу половину вартості поліса. Пільга надається лише одноразово — якщо ветеран має кілька авто, знижка діє лише на перше, решта страхується за повну вартість. Також знижка не поширюється, якщо транспортним засобом, зареєстрованим на УБД, керує інша особа.

Щоб скористатися пільгою, авто повинно відповідати кільком вимогам: об’єм двигуна до 2500 см³ або потужність електродвигуна до 100 кВт, право власності має належати ветерану, а транспорт не використовуватися для надання платних послуг з перевезення.

Для оформлення поліса на пільгових умовах можна скористатися онлайн-сервісами, які порівнюють пропозиції страхових компаній. Важливо вказати статус учасника бойових дій чи ветерана при оформленні.

Без автоцивілки водій може отримати штраф у розмірі 425 грн, який збільшується до 850 грн при несплаті протягом 15 днів.

Нагадаємо, від 2 лютого 2025 року зростання цін на пальне в Україні пришвидшиться до 13% на рік, що вдвічі більше попереднього показника. Однак фактичне подорожчання поки що нижче прогнозованого.

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